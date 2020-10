Quale sarà la data effettiva del cambio ora solare di questo autunno? Ci apprestiamo ad abbandonare l’ora legale che ci ha tenuto compagnia durante la primavera e l’estate per conquistare un’ora di luce in più durante la giornata. L’appuntamento è fissato solo tra pochi giorni ma il passaggio potrebbe essere anche l’ultimo in assoluto per noi italiani e non solo.

La data del cambio ora da legale a solare, di solito, coincide sempre con gli ultimissimi giorni di ottobre. Per quest’anno il momento è fissato al centro del weekend del 24 e 25 del corrente mese. In particolare, nella notte tra sabato e domenica prossima esattamente alle 2, le lancette dell’orologio andranno spostaste un’ora indietro ovvero dalle 3 alle 2. Si parla per abitudine di cambio manuale dell’orario ma è ovvio come gran parte dei dispositivi di casa, in primis gli smartphone, i tablet e le smart TV effettuino il cambio in maniera autonoma perché collegati alla rete. Potrebbe fare eccezione alcuni orologi da polso e da parete.

Come accennato in apertura articolo, il cambio ora solare potrebbe essere l’ultimo della storia e per un motivo ben preciso. Tra luglio e agosto 2018, i paesi nordici della Comunità europea, forti di una consultazione promossa da 5 milioni di cittadini, hanno proposto di eliminare il passaggio stagionale in via definitiva. Ma la questione in realtà non è ancora così definitiva: i paesi dell’UE potrebbero prendere decisioni anche diverse. In generale, possiamo dire che le nazioni settentrionali sono propensi a mantenere l’ora legale sempre, quelli meridionali al contrario protendono per quella solare.

Tralasciando dunque eventuali cambiamenti futuri che andranno ufficializzati, il cambio ora solare del prossimo fine settimana ci accompagnerà fino all’ultimo weekend del mese di marzo (tra sabato 27 e domenica 28 marzo 2021). Quel che avverrà dopo lo scopriremo in un secondo momento.