Finalmente Apple ha svelato tutta la verità sulla serie di smartphone iPhone 12. Nel corso del keynote tenutosi in streaming dall’Apple Park lo scorso 13 ottobre, il colosso di Cupertino ha infatti dato in pasto a stampa e appassionati quattro nuovi melafonini, pronti ad invadere i negozi. E se è vero che le discussioni sull’effettiva potenza del SoC proprietario o sulla semplice estetica si sprecano, un altro aspetto svelato in conferenza sta facendo assai chiacchierare la community legata ai prodotti della mela morsicata, così come gli altri fan dell’hi-tech mobile.

Come avrete già capito, ci riferiamo alla decisione di Apple di non inserire nelle confezioni di tutti gli iPhone 12 il caricabatterie – così come pure le cuffie EarPods. Scelta presa per ridurre l’impatto ambientale, ma che ha inevitabilmente scatenato il malcontento dei consumatori. Non solo, non tutte le aziende rivali paiono appoggiare la decisione della compagnia capitanata da Tim Cook. Tra queste, dopo la presa di posizione di Samsung, troviamo anche Xiaomi e OnePlus.

Don't worry, we didn't leave anything out of the box with the #Mi10TPro. pic.twitter.com/ToqIjfVEQX — Xiaomi (@Xiaomi) October 14, 2020

Come riportato sulle pagine del sito Gizmochina, la prima ha inviato una vera e propria frecciatina ad Apple tramite un video sul suo profilo ufficiale Twitter – potete vederlo poco più in alto! – in cui viene chiarito che nella confezione del Mi 10T Pro non è stato “dimenticato niente”, e contiene dunque un caricabatterie. Il riferimento ad Apple e al suo recente annuncio è palese, così come lo è quello messo sul piatto da OnePlus nel corso di un evento di presentazione del nuovo OnePlus 8T. In questo caso, nel momento di trattare trattare il contenuto della confezione, è stata messa in bella mostra la scritta “Free in the Box” (“Gratuito nella confezione di vendita”) associata al caricabatterie.

Nel box di OnePlus 8T e di Xiaomi Mi 10T Pro troveremo allora dei charger, cosa che non accadrà per quello degli iPhone 12 in uscita. Nel frattempo, Apple ha deciso di tagliare i prezzi di caricabatterie e cuffie EarPods, anche qui in Italia.