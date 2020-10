Non ci sono dubbi che in questa domenica il presidente del Consiglio parlerà ma a che ora il discorso di Conte avrà luogo per aggiornare gli italiani sulle prossime misure misure di contenimento anti-Covid? L’aumento esponenziale dei contagi entro i nostri confini impone nuove strategie e queste, probabilmente, riguarderanno anche chiusure o limitazioni di attività di diverso tipo.

In questa domenica continueranno gli incontri e le consultazioni tra gli esponenti di Governo. In particolar modo ci sarà ancora il confronto con le regioni per le misure da adottare contro la pandemia. Saranno interpellate anche ANCI e UCI in rappresentanza dei Comuni. Non mancheranno gli apporti di ministri alle discussioni messe in campo, ossia per l’Università Gaetano Manfredi, per la Salute Roberto Speranza, per la Scuola Lucia Azzolina, per i Trasporti Paola De Micheli. Infine, presenzieranno all’incontro anche anche il commissario all’emergenza Domenico Arcuri e il capo della Protezione civile Angelo Borrelli.

Dopo i vertici già indicati a che ora il discorso di Conte avrà il via? Non ci sono particolari dubbi sul fatto che la diretta streaming alla nazione avverrà nel tardo pomeriggio o in prima serata. Non ci sono ancora indicazioni ufficiali relative alla pianificazione del live ma questo potrebbe aver luogo nella fascia oraria che va dalle 19 alle 21.

Mentre non si conosce ancora esattamente a che ora il discorso di Conte si svolgerà in questa domenica, è alquanto scontato che la diretta dell’intervento andrà in simultanea sui principali canali TV Rai e Mediaset e sulle reti all news. Per quanto riguarda la visione da web dell’importante momento consigliamo dunque di tenere in considerazione la diretta di Rai Uno, quella di Sky TG 24 ma anche il canale social Facebook di Palazzo Chigi dove senz’altro si potrà vedere proprio il discorso del presidente del Consiglio.