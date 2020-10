Cherry Blossom dei The Vamps è disponibile nei negozi e in digitale. La versione fisica del nuovo disco di inediti del gruppo inglese è in vendita sia in versione CD che vinile, anche su Amazon.

Il prezzo del CD audio è di 14,31 euro mentre bisognerà pagare 23,85 euro per la versione in vinile.

Cherry Blossom è per I The Vamps una sorta di rinascita artistica e personale e proprio a questo fa riferimento il titolo del progetto. Con il lockdown dei primi mesi del 2020, i The Vamps hanno avuto la possibilità di riflettere sul loro percorso artistico e di lavorare maggiormente ad una serie di brani particolari in quanto per la prima volta espressione di loro stessi.

Quel che ne è derivato è Cherry Blossom, un disco estremamente personale e molto diversi dai precedenti lavori del gruppo proprio per il suo carattere di intimità; leitmotiv dell’intero progetto discografico di inediti dei The Vamps è la rinascita, sotto ogni forma.

Cherry Blossom dei The Vamps è stato anticipato dai singoli Married In Vegas e Better, quest’ultimo in rotazione radiofonica in Italia nel giorno dell’uscita del disco.

A proposito della fase di lavorazione, McVey dichiara:

“Alla fine abbiamo eliminato tutte le prime canzoni e abbiamo ricominciato da capo. È nato così Cherry Blossom che già nel titolo sottolinea il tema della rinascita che domina l’intero album. La scorsa estate è stato il vero momento di svolta per noi. Abbiamo scritto una canzone chiamata Part of Me e quel brano ha subito fissato l’asticella per il resto dell’album”.

Nel nuovo disco anche l’intenzione di un bilancio, dopo 10 anni di carriera e 5 progetti all’attivo: “Siamo arrivati a un punto in cui dovevamo fermarci per sapere cosa volevamo fare dopo”. Nell’album ci sono alcuni collaboratori di rilievo, come Jack & Coke (Rita Ora, Charli XCX), Lostboy (Zedd, Dua Lipa) e JHart (Camila Cabello, The Script), che insieme a Brad Simpson hanno dato forma alle canzoni.

