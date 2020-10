Come molti di voi già sapranno, c’è anche The Elder Scrolls 6 tra le prossime uscite di casa Bethesda Softworks. La software house americana ha annunciato da tempo di essere al lavoro, tra le altre cose, anche sul sesto capitolo della celebre saga ruolistica, senza però svelare quali siano le piattaforme di riferimento. Una situazione che si è fatta ancora più incerta dopo che la compagnia del Maryland è stata acquisita da Microsoft, con un affare da ben 7,5 miliardi di dollari.

Affare che continua a calamitare l’attenzione di addetti ai lavori e semplici appassionati, soprattutto perché non è ben chiaro se i giochi di Bethesda saranno ora in esclusiva per le piattaforme Xbox – in vista pure del debutto imminente di Xbox Series X e Xbox Series S -, o se sono destinate ad approdare anche su altri lidi. L’azienda è responsabile di alcuni dei franchise più giocati di sempre, e come prevedibile l’ipotesi che questi – assieme a The Elder Scrolls 6 – non arrivino su PS5 sta seriamente preoccupando l’utenza Sony. E se è vero che fino ad oggi non era mai stata data una risposta certa in merito, la recente intervista di Phil Spencer – capo della divisione Xbox – concessa a Kotaku ha gettato una nuova luce sulla questione: stando a Spender, infatti, i futuri giochi di Bethesda potrebbero essere esclusivi delle piattaforme e dei servizi Microsoft, per il semplice motivo che al colosso di Redmond non servono le vendite su PlayStation per recuperare il grande investimento per l’acquisizione.

L’intervistatore, con fare diretto, ha dunque chiesto al buon Phil se la divisione Xbox sarà in grado di recuperare l’investimento di 7,5 miliardi di dollari senza vendere The Elder Scrolls 6 su PS5, ricevendo per l’appunto una risposta affermativa. Secondo voi sarà davvero così? L’utenza Sony deve prepararsi a dire addio a molte delle IP di Bethesda per la nuova generazione?