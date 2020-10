Nah Nah Nah di Kanye West ci fa capire che il rapper e imprenditore non è capace a tenere la bocca chiusa. Numerose sono state le esternazioni alle quali abbiamo assistito dal momento in cui ha annunciato la sua corsa alle presidenziali statunitensi, e Ye non si è fatto mancare nemmeno le proteste contro il mondo delle etichette discografiche.

Per rifare il punto dei suoi tormenti e delle sue iniziative possiamo ascoltare Nah Nah Nah, annunciata il 14 ottobre con un teaser e lanciata in versione integrale nelle ultime ore. Kanye West rappa su una base minimale, e il suo flusso di coscienza è talmente inarrestabile da oltraggiare la metrica. Un suo fan, per esempio, commenta: “Sembra una demo caricata a ca**o su SoundCloud” mentre altri rivendicano il vecchio repertorio del rapper.

C’è un punto in cui tutto esplode: dopo la prima metà del brano Nah Nah Nah di Kanye West abbraccia un canto melodico raffreddato con l’autotune, una sorta di pausa dal flow che tuttavia riprende subito dopo. In meno di 3 minuti il rapper racconta le sue lotte e le sue speranze.

Il nuovo singolo arriva dopo il teaser di un altro brano, Believe What I Say che conteneva un campionamento di Doo Woop (That Thing) di Lauryn Hill (dall’albumThe Miseducation Of Lauryn Hill, 1998). Tuttavia la versione integrale di Believe What I Say non è ancora stata rilasciata.

Ancora, i fan attendono il decimo album Donda, annunciato per il 24 luglio 2020 ma mai rilasciato. Quale siano realmente i piani discografici del rapper è complicato da scoprire, specialmente dopo la sua battaglia contro la Sony e la Universal. C’è anche questo, infatti, nel testo di Nah Nah Nah di Kanye West, prodotta insieme a Dem Jointz ma assente dalla tracklist ufficiale di Donda, un disco che deve ancora vedere la luce.

Boy, we wasn’t never no joke, nah, nah, nah

All summer, 30-year-old, nah, nah, nah

Who they talkin’ ’bout? Nah, nah, nah

Doin’ everythin’ they didn’t allow, nah, nah

Overthrow, send the drones in

All the maneuvers, feelin’ closed in

I don’t need to strike back, I let God fight my battles

Hit a sket with the Ket, now they don’t know where they at

Next time you text, can it wait?

You are talkin’ to a presidential candidate (Candidate)

I know you think Obi-Wan gettin’ tired now

Don’t jump, Anakin, I got the higher ground

I’ma hit the moonwalk like I seen Tito

Man, like president got vetoed (Woo!)

Got the sunlight for the veto, ayy

I don’t need to sign a release, I’m a freed old man

This is a video game, this is a simulation, man

How do you listen to lame? They the imitation, man

Take an idea, live it, take an idea, did it

Take an idea with it, just look how we get it

Just look how we did it, can’t tell me we ain’t did it

Can’t tell me we ain’t lived it, can’t tell me we ain’t lived it

Just look how we get it, cartoons ain’t timeless

Cop cars ain’t mind us, one call ain’t wireless

Boy, we wasn’t never no joke, nah, nah, nah

All summer, 30-year-old, nah, nah, nah

Who they talkin’ ’bout? Nah, nah, nah

Doin’ everythin’ they didn’t allow, nah, nah

Overthrow, send the drones in

All the maneuvers, feelin’ closed in

I don’t need to strike back, I let God fight my battles

Hit a sket with the Ket, now they don’t know where they at

If I put myself in harm’s way to get my own masters

They’ll put theyself in harm’s way to stay the master

They’ll put theyself in harm’s way ’cause they ain’t askin’

They’ll put theyself in harm’s way, the slaves are massive

Do you want me to get specific?

Do you want me to name numbers?

Do you want me to name summers?

All the stars came from us

All the styles came from us

All the talent came from us

All the shoes came from us

But the news ain’t on us

All the news ain’t honest

All the news ain’t honest

They wanna ignore me, rewrite the story

Take all the top spots, in every category

Back in fashion with them boys, can’t ig-can’t ignore me

Boy, we wasn’t never no joke, nah, nah, nah

All summer, 30-year-old, nah, nah, nah

Who they talkin’ ’bout? Nah, nah, nah

Doin’ everythin’ they didn’t allow, nah, nah

Overthrow, send the drones in

All the maneuvers, feelin’ closed in

I don’t need to strike back, I let God fight my battles

Hit a sket with the Ket, now they don’t know where they at