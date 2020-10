S.W.A.T. 3 e Bull 4 tornano su Rai2 questa sera e lo stesso succederà anche la prossima settimana, sabato 24 ottobre, con i nuovi episodi che spingeranno i nostri protagonisti tra vecchi amici e ritorni al passato. Cosa vedremo e fino a quando andranno in onda le due serie? Salvo cambiamenti dell’ultimo momento, S.W.A.T. 3 e Bull 4 concluderanno la loro corsa regalando ai fan gli episodi finali senza alcuna pausa e, addirittura, la Rai ha già annunciato che a gennaio S.W.A.T. riprenderà la sua corsa con i primi episodi della quarta stagione. Tutti felici quindi, ma cosa succederà nei nuovi episodi?

S.W.A.T. 3 e Bull 4 torneranno in onda questa sera con tre nuovi episodi. Ad aprire le danze sarà la terza stagione della serie con Shemar Moore con gli episodi numero 11 e 12 dal titolo, rispettivamente, “Poliziotto Cattivo” e “Poliziotto buono” in cui Street comunica a Hicks che si assenterà per qualche giorno mentre torna farsi vivo Buck Spivey pronto a chiedere a Deacon di lasciare la squadra e accettare un’allettante proposta di lavoro in cui sarà lui a dare gli ordini. In un secondo tempo, Hicks chiede aiuto a Hondo per suo fratello Nate, testimone in un’operazione di contrabbando di eroina. Street è alle prese con un lavoro sotto copertura, come finirà per lui?

A seguire, intorno alle 23.00 andrà in onda Bull 4 con l’episodio numero 16 dal titolo “Tratta in salvo” in cui Bull e Benny rappresentano una donna colpevole di aver rapito sua nipote per impedire al padre della ragazza di farle del male. Cosa succederà?

S.W.A.T. 3 e Bull 4 torneranno la prossima settimana rispettivamente con gli episodi dal titolo originale “Ekitai Rashku” e “Animus” e con l’episodio dal titolo “The Invisible Woman” in cui Bull assume la difesa processuale della dottoressa Natalie Reznick, esperta di antrace, accusata di aver orchestrato una serie di attentati che terrorizzano la città. La squadra, invece, sarà chiamata ad occuparsi di società e di dati rubati, come andrà a finire per loro? Hondo, Deacon, Tan e il comandante Hicks intraprendono una caccia all’uomo in quel di Tokyo quando scortano un fuggitivo estradato in Giappone che sfugge alla custodia locale. Di ritorno a Los Angeles, il resto della SWAT cerca tutti i contatti che il criminale ha coltivato mentre si nascondeva a Los Angeles. Lo troveranno?