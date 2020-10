Il protagonista di Diavoli ed ex volto storico di Grey’s Anatomy Patrick Dempsey ha vissuto gran parte di questo 2020 contrassegnato dalla pandemia in famiglia, tra video-appelli all’uso delle mascherine e tentativi di trovare una nuova normalità durante i mesi di quarantena. L’ha raccontato a Jimmy Kimmel, ospite del suo show nell’ultima settimana per promuovere l’arrivo di Devils sulla tv generalista americana.

Patrick Dempsey, padre di due gemelli di 13 anni, Darby e Sullivan, e di Talula, diciottenne ora al primo anno di college, ha raccontato di aver organizzato per quest’ultima un ballo in casa, in sostituzione di quello di fine anno dei maturandi: l’ha definito “molto triste“, perché sinonimo di qualcosa che gli studenti hanno perso e non recupereranno mai, ma anche un modo per sostenere la figlia in un anno cruciale della sua vita segnato da un evento senza precedenti come la pandemia.

Sorridendo al ricordo di Grey’s Anatomy, che ha lasciato sei ani fa, Patrick Dempsey ha provato a scherzare sul Coronavirus sostenendo di aver “portato via dal set grandi quantità di mascherine” e di essere abituato ad usarle dopo aver interpretato per dieci ani un chirurgo. Proprio usando la sua fama di ex medico della tv, l’attore aveva già invitato i suoi followers a proteggere se stessi e gli altri nei mesi più duri del lockdown.

L’attore ha poi parlato della serie Diavoli, ora in onda su CW negli Stati Uniti, come di un progetto che gli ha permesso di interpretare un personaggio ambiguo ed affascinante, “molto diverso da McDreamy“. Interrogato da Kimmel sui mesi trascorsi a Roma, due anni fa durante le riprese, l’ha definita “una città folle” facendo un paragone con la Grande Mela: “La gente pensa che New York sia una città folle, ma Roma lo è 10 volte di più“, ha asserito l’attore, dichiarando di aver sfrecciato in bicicletta per la città provando non pochi brividi. Ma il fatto di girare tra l’Italia e Londra è stato anche uno dei motivi per cui, una volta letto il copione, Patrick Dempsey non ci ha pensato su un attimo prima di accettare il ruolo del banchiere americano senza scrupoli del romanzo di Guido Maria Brera. Ruolo che tornerà ad interpretare il prossimo anno per la seconda stagione della serie originale Sky.