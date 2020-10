Anche in questo weekend giungono nuovi dettagli sul Samsung Galaxy S21, dopo una due giorni intensa di anticipazioni per i successori del Samsung Galaxy S20. Dopo aver raccolto alcune informazioni sulla probabile data di uscita commerciale della serie, oggi tramite il noto leaker Ice Universe giunge una prima sentenza sulle future ammiraglie. Queste ultime potrebbero non essere proprio granché e tutto sommato dovrebbe non essere così astuto aspettare il loro lancio.

Ice Universe è un noto informatore che in quanto a rivelazioni anticipate sul mondo degli smartphone non è davvero secondo a nessuno. Proprio in questa giornata, il leaker ha scritto in un tweet chiaro che i veri fan della serie Galaxy farebbero bene a puntare ora sui Galaxy S20, magari approfittando di qualche promozione in vista del prossimo Natale. L’innovazione tecnologica a bordo della prossima ammiraglia potrebbe non essere così avanzata, fatta eccezione per il solo processore ma nulla di più.

If you are a smart Samsung fans, please buy the S20 series as soon as possible, don't wait for the S21 series. Except for the processor, the S21 is not as good as the S20 overall — Ice universe (@UniverseIce) October 17, 2020

Sempre Ice Universe, in questo 17 ottobre, conferma il suo giudizio preventivo non positivo proprio sul Samsung Galaxy S21 anche con un altro tweet. Quest’ultimo ha a che vedere con la tecnologia di ricarica rapida delle prossime ammiraglie. L’informatore, in un secondo cinguettio, sottolinea come le ammiraglie che verranno utilizzeranno tutte una ricarica a 25W, con l’unica eccezione del modello Ultra che potrebbe fare affidamento su quella a 45 W. Il ricorso alla tecnologia a 65W invece è del tutto da escludere.

Samsung Galaxy S21 series all use 25W charger TA800, giving up the 65W fantasy, perhaps S21U can support 45W. pic.twitter.com/nkYtvgMSwm — Ice universe (@UniverseIce) October 17, 2020

Il Samsung Galaxy S21 non dovrebbe arrivare prima di fine gennaio e dunque ci attendono ancora tre mesi circa di anticipazioni sui successori del Galaxy S20. Se davvero il giudizio del leaker dovesse essere confermato dalla realtà dei fatti, la strategia del produttore asiatico sarebbe inspiegabile. Con il terreno perso sul mercato dal rivale Huawei, sarebbe questo il momento ideale per Samsung di lanciare la sua migliore serie degli ultimi anni, per conquistare e riconquistare il maggior numero di clienti nel mondo.