DC Comics si prepara a portare sul grande schermo un altro eroe: dopo The Batman e Wonder Woman, è stato confermato che anche Static Shock sarà presto il protagonista di un film. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, Michael B. Jordan (attraverso la sua società di produzione Outlier Society) produrrà questa nuova pellicola.

Durante il DC FanDome era stato annunciato che Reginald Hudlin (il produttore di Django Unchained) si sarebbe occupato di alcuni progetti legati alla Milestone Media, società fondata nel 1993 da una coalizione di artisti e scrittori afroamericani (Dwayne McDuffie, Denys Cowan, Michael Davis e Derek T. Dingle). Un progetto sarà proprio dedicato a Static Shock.

Michael B. Jordan e il film su Static Shock

Static Shock è un supereroe capace di generare elettromagnetismo, manipolare l’elettricità, interagire con sistemi di comunicazione wireless e molto altro. Il personaggio è stato creato dai fondatori della Milestone Comics e – dopo la chiusura di questa società – è stato incorporato nel già vasto Universo DC.

Michael B. Jordan si prepara quindi a collaborare con DC Comics per il lancio di questo nuovo Universo. Il produttore ha dichiarato:

Sono orgoglioso di prendere parte alla costruzione di un nuovo universo incentrato su supereroi neri. La nostra comunità lo merita.

La creazione di un Universo cinematografico dedicato ai personaggi Milestone potrebbe essere una mossa interessante, considerando che le storie di successo nate tra le pagine di questi fumetti sono numerose. La serie mensile di fumetti Static, poi trasformata in uno show animato, è composta da 45 numeri. Jordan ha concluso l’intervento, dicendo:

Outlier Society (la società di produzione di Jordan, n.d.r.) è intenzionata a portare la diversità di questi e di altri personaggi dei fumetti su diverse piattaforme, siamo entusiasti di poterlo fare con Reginald (Hudlin, n.d.r.) e la Warner Bros.

Per il momento non sono state diffuse ulteriori informazioni in merito a Static Shock. Michael B. Jordan è conosciuto anche per aver recitato in Black Panther, Creed 2, Fantastic 4 e Il Diritto Di Opporsi.