Prosegue l’appuntamento con Lucifer 3 su Italia1, che a partire dalla scorsa settimana ha dimezzato gli episodii. Come anticipato, a partire dal 10 ottobre, la rete Mediaset propone le repliche della prima stagione di Manifest che andranno ad occupare lo spazio di Deception, serie conclusasi sabato 3 ottobre. Andiamo alle anticipazioni.

Oggi andrà in onda l’episodio 16 della terza stagione di Lucifer intitolato Cavia Infernale, di cui vi riportiamo la sinossi:

Quando l’indagine per un omicidio rivela il lato oscuro di Hollywood, Chloe mette la sua vita in prima linea per proteggere una vittima innocente. Poi, Lucifer arriva a progettare un perfetto piano infernale per aiutare Caino, ma quando Amenadiel e Maze vengono coinvolti, le cose non vanno esattamente come aveva pensato.

Lucifer 3 su Italia1 torna sabato 24 ottobre con l’episodio 17 dal titolo Un concerto col botto. Ecco la sinossi:

Quando la vita di una cantante famosa è messa in pericolo, il team viene spinto all’interno del mondo dei grandi show da stadio, tra fan impazziti e dive; questo dà a Lucifer del filo da torcere. Nel frattempo, Charlotte aiuta Linda e Maze a ricostruire la loro amicizia.

Nel cast di Lucifer 3, Tom Ellis nel ruolo di Lucifer Morningstar; Lauren German è la detective Chloe Decker; DB Woodside interpreta Amenadiel; Lesley-Ann Brandt è Maze; Kevin Alejandro è il detective Dan Espinoza; Scarlett Estevez nel ruolo di Trixie; Rachael Harris è la dottoressa Linda Martin; Tricia Helfer interpreta Charlotte; Aimee Garcia nel ruolo di Ella Lopez. New entry Tom Welling nel ruolo di Marcus Pierce.

Dalle 15:05, Italia1 trasmette tre episodi di Manifest con una nuova maratona pomeridiana fino alle 18:00. L’appuntamento con Lucifer 3 è alle 14:15.