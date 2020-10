Potrebbe essere un lockdown dalle ore 22 e il coprifuoco totale durante il weekend una delle armi per limitare la diffusione del Covid? Si sta pensando a ogni possibile rimedio per evitare che il numero dei contagi continui a salire. E i numeri fatti registrare negli ultimi giorni spinge inevitabilmente forte sul pedale dell’allarmismo.

È stato infatti sfondato il muro dei diecimila nuovi positivi giornalieri, un numero registrato su 150mila tamponi effettuati. Dato che percentualmente desta preoccupazione, con la situazione negli ospedali che è in equilibrio precario. Cifre tanto importanti rischiano di portare a un collasso del sistema sanitario su scala nazionale.

Urge quindi un rimedio immediato e a lunga gittata, e il lockdown dalle ore 22, assieme al coprifuoco totale nel weekend, potrebbe essere una delle strade da percorrere. Con buona pace dei servizi di ristorazione e delle attività serali, il cui range lavorativo era già stato precedentemente ridotto.

Lockdown ore 22 e coprifuoco nel weekend, le possibili novità in arrivo

Dopo la chiusura delle scuole in Campania, si potrebbe dunque assistere un un giro di vite su scala nazionale. L’imperativo, al momento, è quello di garantire le lezioni in presenza agli studenti. A rischio sono invece gli sport da contatto, che potrebbero in poco tempo vedere lo stop forzato. Analoga la situazione delle palestre, mentre si spinge per lo smartworking ove non ci sia necessità della presenza fisica del lavoratore.

Sono queste soluzioni che mirano a evitare il ripetersi di una situazione sulla falsariga di quella primaverile. Il tentativo è di non arrivare a un nuovo lockdown generale, sfruttando quindi il lockdown dalle ore 22 e il coprifuoco del weekend per garantire il normale svolgimento delle attività durante la settimana. L’alternativa sarebbe ridurre drasticamente tutto, sette giorni su sette, ad eccezione delle attività essenziali.

Una situazione in costante e rapido divenire, con le prossime ore che potrebbero vedere già una decisione ufficiale da parte degli organi di governo. Condizioni straordinarie potrebbero dunque richiedere contromisure (ancora una volta) straordinarie.