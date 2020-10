A pochi giorni dalla presentazione dei Huawei Mate 40 in programma per il prossimo 22 ottobre, ne apprendiamo un punto di forza da non sottovalutare. Poche ore fa i canali social Huawei Mobile hanno pubblicato un nuovo video teaser che mette in evidenza le Air Gesture a bordo della prossime ammiraglie.

I comandi che vengono impartiti agli smartphone senza toccare il display ma con il movimento in aria della mano e delle dita non sono certo una novità in generale. Poi gli amanti della serie Mate ne hanno già beneficiato nelle ammiraglie del 2019 e dunque nei Mate 30. Ora si sarebbe compiuto un nuovo passo in avanti con una tecnologia ancora più precisa e avanzata.

Il video teaser nuovo di zecca per i Huawei Mate 40 mostra in effetti una giovane donna che con il movimento della mano esegue l’acquisizione di uno screenshot, effettua lo scorrimento di immagini in una galleria, esegue dei brani di una playlist musicale anche alzando e abbassando il volume. Naturalmente il filmato promozionale non può dirci molto altro ma ogni gesto desta particolare interesse per le funzionalità ad esso collegate. Tra i punti di forza dei prossimi dispositivi dovrebbe oramai essere certo anche un display a 90Hz, per migliori prestazioni dell’interfaccia utente grazie all’aggiornamento più frequente di quanto visualizzato a schermo

Con i futuri Huawei Mate 40, il produttore si gioca una carta decisiva. La dotazione hardware con tante innovazioni e tecnologia aggiuntiva rispetto ai modelli Mate 30 ma anche dei più recenti P40 dovrebbe convincere i potenziali acquirenti, magari frenati dalla mancanza dei servizi Google e del Play Store sugli esemplari. Il produttore sta perdendo preziose quote di mercato rispetto ai concorrenti Android (Samsung e Xiaomi in particolare) Insomma, questo sarebbe il momento di passare all’attacco in maniera decisiva prima che sia troppo tardi.