Un altro doppio appuntamento con DayDreamer ci attende su Canale5 oggi, sabato 17 ottobre, e domani, domenica 19. La nostra amata coppia torna ad affrontare le conseguenze dello scatto di Can e dell’aggressione ai danni di Fabbri che lo ha portato in carcere. Se nelle puntate della scorsa settimana abbiamo lasciato Can dietro le sbarre e Sanem preoccupata per quello che potrebbe succedere, nelle nuova puntate di DayDreamer la vedremo andare oltre stringendo un patto con il diavolo.

Le anticipazioni di oggi rivelano che la bella scrittrice si dirà pronta a dare il suo profumo a Fabbri firmando il contratto in cambio della libertà di Can. Alla fine i due si incontreranno e non solo l’imprenditore metterà le mani sul suo profumo ma avrà anche la firma sul contratto ma con la promessa di non rientrare più nelle loro vite. Dall’altro lato, invece, Aylin dirà a Can di aver convinto Fabbri a ritirare la denuncia in modo tale da entrare di nuovo nelle sue grazie.

Ecco il promo originale dei nuovi episodi in onda oggi e domani:

La stessa non solo otterrà il perdono, o quasi, di Can, ma anche un riavvicinamento ad Emre che finirà col baciarla sotto gli occhi di Leyla che, a quel punto, stanca di soffrire, decide di accettare di uscire con Osman. Le cose si complicheranno adesso per lei visto che il giovane amico è sicuramente destinato a soffrire per questa situazione. Intanto, al quartiere continuano ad accaderne di tutti i colori mentre i genitori di Sanem e Leyla continuano a litigare e ormai non fanno altro.

DayDreamer tornerà in onda anche domani, 18 ottobre, a partire dalle 14.20 e sarà quello il momento in cui Sanem incontrerà Fabbri per allontanarlo per sempre dalla sua vita e da quella di Can.