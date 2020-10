Due messaggi di Vasco per Valentino Rossi e Federica Pellegrini, entrambi positivi al Coronavirus. Il rocker di Zocca si trova a Milano, alla ricerca della location perfetta per la realizzazione del suo nuovo video ma ha riservato un paio di pensieri per i suoi amici colpiti dal Covid-19.

Su Instagram, il Blasco ha scritto a Federica Pellegrini e a Valentino Rossi, incoraggiandoli a combattere in attesa di tempi migliori che arriveranno senza alcun dubbio.

“Forza Valentino, arriveranno tempi migliori… presto!” è il messaggio di Vasco per Valentino Rossi; a Federica Pellegrini ha invece scritto: “C’mon Federica, guarisci presto, sei sempre la migliore”, dedicandole uno dei suoi brani più famosi, Una Canzone Per Te.

Intanto, Federica Pellegrini ha comunicato ai suoi seguaci di sentirsi meglio. L’atleta è ancora in isolamento e dovrà attendere la prossima settimana prima di effettuare un nuovo tampone. Nel frattempo le sue condizioni di salute sono notevolmente migliorate e ha ripreso il contatto con i suoi follower sui social.

Valentino Rossi, invece, in questi giorni sarebbe dovuto essere in Spagna, a correre sulla pista del circuito di Aragon. Il Covid-19 lo ha costretto a fermarsi per il periodo di isolamento obbligatorio per legge. Valentino Rossi dovrà osservare il periodo di quarantena in totale solitudine ed è stato costretto, per motivi di salute, a rinunciare all’impegno in Spagna. L’augurio del Blasco per il famoso Vale46 è quello di tornare presto in pista più carico che mai.

Dopo aver rivolto un pensiero ai suoi due amici positivi al Covid-19, Vasco Rossi ha aggiornato i suoi seguaci sugli impegni a Milano. Si trova in questo momento in Lombardia con Pepsy Romanoff, suo amico e regista fidato. Insieme stanno girovagando alla ricerca della location perfetta ove registrate il prossimo video di Vasco che lancerà un nuovo singolo, presumibilmente.