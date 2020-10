Ecco arrivare anche nell’ambito del mese di settembre 2020 la classifica AnTuTu degli smartphone più potenti (in riferimento ai top di gamma, che sono anche i modelli più seguiti e che quindi vogliamo analizzare con più particolari in questo articolo), con dati raccolti nel periodo compreso tra il 1 ed il 30, in base ai valori medi, e non i più alti raggiunti. L’ASUS ROG Phone 3 (Snapdragon 865+, 12GB di RAM e 612GB di ROM) la fa da padrone con 642671 punti, seguito dallo Xiaomi Mi 10 Ultra (Snapdragon 865, 12GB di RAM e 256GB di ROM) a quota 640296 punti.

Il terzo posto è occupato dall’OPPO Finx X2 Pro (Snapdragon 865, 12GB di RAM e 512GB di ROM) a 610961 punti, mentre il quarto dal OnePlus 8 Pro (Snapdragon 865, 12GB di RAM e 256GB di ROM) a 598891 punti.

Quinto e sesto posto occupati rispettivamente da iQOO Neo 3 (Snapdragon 865+, 12GB di RAM e 256GB di ROM) e dal Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (Snapdragon 865+, 12GB di RAM e 256GB di ROM), a quota 595329 e 594890 punti. Il Samsung Galaxy Z Fold 2 5G (Snapdragon 865+, 12GB di RAM e 256GB di ROM) è al settimo posto della classifica AnTuTu degli smartphone più potenti di settembre 2020, mentre il Redmi K30 Pro (Snapdragon 865, 8GB di RAM e 128GB di ROM) è all’ottavo posto con 591941 punti.

Nono lo Xiaomi Mi 10 Pro (Snapdragon 864, 8GB di RAM e 256GB di ROM) e decimo il OnePlus 8 (Snapdragon 865, 8GB di RAM e 128GB di ROM), rispettivamente a quota 582055 e 576562 punti. Il processore top di gamma di casa Qualcomm, nella sua doppia declinazione Snapdragon 865 e Snapdragon 865+, si è dato parecchio da fare per decretare i punteggi di cui sopra, anche se alla fine il chipset non è l’unico aspetto che conta nel determinare le prestazioni di uno smarpthone, portabandiera e non. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.