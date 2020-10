Giulia Sol imita Alessandra Amoroso a Tale E Quale Show. Non vince la puntata ma la sua Mambo Salentino si fa notare.

Ad aggiudicarsi il titolo di vincitore, nella serata di ieri, a Tale E Quale Show è stata Carolina Rey ma l’esibizione di Giulia Sol sulle note di Mambo Salentino non è passata inosservata non solo per la somiglianza fisica ma anche per quella vocale, tuttavia con qualche nota negativa.

L’esibizione di Giulia Sol non ha convinto così tanto i giudici del programma: solo 43 punti per lei e il posto numero 7 in classifica. Giulia Sol imita Alessandra Amoroso in una delle sue canzoni più conosciute, hit estiva che ha totalizzato milioni di views e conquistato il pubblico dell’estate.

Un rossetto dal colore deciso e il biondo di Alessandra Amoroso, un vestito a fiori cortissimo e un tacco altissimo, le movenze tipiche di Alessandra Amoroso, alle prese anche con il ballo in questa canzone, ma soprattutto un grande sforzo vocale per essere il più somigliante possibile al personaggio imitato.

Giulia Sol imita Alessandra Amoroso anche in Karaoke. La sua performance a Tale E Quale Show è infatti stata un medley dei successi più recenti della cantante salentina che ha portato la concorrente ad occupare la posizione numero 7 della classifica finale di gradimento.

L’esibizione di Giulia Sol è stata tra le più chiacchierate sui social. Da un lato chi ha apprezzato il notevole sforzo vocale nel tentativo di imitare una voce molto particolare, dall’altro chi invece proprio non è riuscito a trovare note positive in questa performance.

L’imitazione di Giulia Sol ha diviso. Se l’intento della produzione era quello di far parlare, la missione è da considerarsi compiuta ma c’è chi la definisce disastrosa, accusando Giulia Sol di essersi focalizzata sui punti sbagliati e di non essere per niente riuscita a rendere una versione dignitosa di Alessandra Amoroso.