Nella giornata di ieri sono partite le prevendite dell’iPhone 12 in Italia e contestualmente stiamo già assistendo ad un abbattimento di prezzo degli iPhone 11 ma anche dei più recenti iPhone SE. In particolare su Amazon è possibile approfittare di almeno 4 offerte con protagonisti i recenti melafonini, tanto più da tenere in considerazione proprio dopo il lancio della nuova gamma.

Se l’iPhone 12 lanciato in questo ottobre è un device non proprio raggiungibile per il suo prezzo più elevato, il predecessore iPhone 11 2019 da 64 GB ora su Amazon può essere acquistato a non più di 719 euro. Il melafonino non prevede naturalmente costi di spedizione e può essere scelto tra numerosi colori ossia nero, giallo, bianco, rosso, verde e viola. La consegna è prevista entro giovedì 22 ottobre.

Con solo una ventina di euro in più, vale decisamente la pena considerare l’acquisto di un iPhone 12 da 128 GB. Questo secondo esemplare in effetti non costa più di 749 euro, sempre in pronta consegna, senza costi di spedizione e in tutte le colorazioni menzionate per l’esemplare con meno spazio di memoria.

Offerta Apple iPhone 11 (128GB) - Bianco Resistente alla polvere e all'acqua (2 metri fino a 30 minuti, ip68)

Sistema a doppia fotocamera da 12mp (ultra-grandangolo e grandangolo)...

I benefici effetti del lancio commerciale dell’iPhone 12 hanno raggiunto anche i più recenti iPhone SE presentati durante la primavera 2020. Il melafonino economico nella variante da 64 GB costa ancora come durante i giorni del Prime Day, ossia 449 euro. Stesso discorso vale per la variante da 128 GB che mantiene il prezzo dei giorni 13 e 14 ottobre. Per avere anche lo smartphone Apple con maggiore memoria interna non bisognerà spendere più di 469 euro. Le colorazioni a disposizione sono quella bianca, rossa e nera.

Offerta Nuovo Apple iPhone SE (64GB) - nero Display Retina HD da 4,7"

Resistente alla polvere e all’acqua (1 metro fino a 30 minuti, IP67)

Nei prossimi giorni ma anche settimane assisteremo inevitabilmente a qualche ribasso dei modelli iPhone 11 e iPhone SE, a causa dell’attenzione rivolta all’ultima gamma di tutti gli iPhone 12. Le occasioni odierne sono senz’altro già da non sottovalutare per il risparmio garantito nei confronti dei prodotti Apple, di solito non destinatari di grandi scontistiche, neanche su Amazon.