Un tour di pochi minuti dietro le quinte di Grey’s Anatomy 17 rende perfettamente l’idea di cosa voglia dire stare su un set durante una pandemia e farlo nel rispetto di rigidi protocolli sanitari.

Le disposizioni di sicurezza per attori e tecnici – distanziamento, dispositivi di protezione personale, sostituzione di strumenti cartacei con quelli tecnologici, perfino il silenzio laddove non è possibile stare fisicamente lontani – sono seguite alla lettera sul set di Grey’s Anatomy 17, che ha riaperto i battenti a settembre facendo slittare la messa in onda dei nuovi episodi all’autunno inoltrato (la première è fissata per il 12 novembre su ABC, negli Stati Uniti).

La fase di preparazione al riavvio della produzione è stata molto lunga e dispendiosa per ABC Studios e ShondaLand: è stato necessario mettere a punto delle misure di sicurezza molto rigide che rispettassero i protocolli anticontagio e garantissero la sicurezza di tutti i lavoratori, sottoposti continuamente a test per la rilevazione del Coronavirus.

Il risultato di questo lavoro preparatorio alla fase delle riprese è quel che si vede dal video che Kelly McCreary, interprete nella serie del personaggio di Maggie Pierce, ha girato sul set di Grey’s Anatomy 17 per il talk show Good Morning America, mostrando le principali tappe del suo lavoro quotidiano sul set: test ripetuti più volte a settimana, passaggio al trucco con divieto di parlare con i truccatori per non diffondere germi, lettura del copione su tablet personale anziché sul cartaceo per evitare che passi di mano in mano, rispetto rigoroso delle distanze e utilizzo delle mascherine sempre e comunque, tranne quando si entra in scena per girare.

L’attrice mostra come la produzione di Grey’s Anatomy 17 abbia preso “precauzioni su precauzioni” per “tenere le persone al sicuro” per cercare di “non correre rischi“, per quanto possibile: “Vogliamo stare al sicuro ed essere certi di poter affrontare questa stagione senza nuocere a nessuno e senza portar via nessuno dalle proprie famiglie” ha sottolineato l’attrice.

Eccola mostrare al pubblico come si lavora dietro le quinte di Grey’s Anatomy 17 per riportare in scena il medical drama più longevo della tv.