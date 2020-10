Categorico: Bruce Springsteen scapperà in Australia se verrà rieletto Donald Trump per un secondo mandato. Non ha mai nascosto, il rocker di Born In The USA, la sua avversione per il tycoon. Gli ultimi avvenimenti che hanno colpito gli Stati Uniti e il mondo – dal Black Lives Matter alla pandemia del COVID19 – hanno ulteriormente rafforzato la sua posizione.

“Non succede, ma se succede… “, dice il Boss in un’intervista rilasciata per il Daily Telegraph. “Prenderò il primo aereo”, dice Bruce Springsteen pur escludendo la possibilità di un nuovo mandato dell’attuale inquilino della Casa Bianca. In più occasioni il rocker del New Jersey non si è tirato indietro dal criticare il Presidente in carica, da riflessioni sul suo modo di governare gli Stati Uniti a pungenti critiche sulla gestione della pandemia. In un podcast, per esempio, Springsteen aveva tuonato: “Metti quella ca**o di mascherina” in riferimento all’atteggiamento di Trump durante gli eventi pubblici.

Nelle ultime dichiarazioni il Boss ha lasciato intendere, e probabilmente senza scherzare, che lascerà il Paese per trasferirsi in Australia, dove il Daily Telegraph ha sede. In una recente intervista al Corriere Della Sera, Bruce Springsteen ha riferito con certezza che Donald Trump perderà e che per tutti gli americani sarà la fine di un incubo.

Intanto il Boss si prepara all’uscita di Letter To You, programmata per il 23 ottobre insieme al documentario che rivela tutte le fasi di lavorazione dell’album. Ancora, Springsteen sogna un ritorno trionfale a San Siro dove immagina di tenere 4 grandi concerti e riabbracciare il pubblico italiano.

Della caduta elettorale di Trump sono sicuri altri artisti. Taylor Swift, dopo la morte di George Floyd e nel pieno delle proteste in tutto il mondo, aveva spedito la sua rabbia al tycoon: “A novembre te ne vai!” aveva scritto con toni perentori sui social. Se non dovesse succedere, Bruce Springsteen scapperà in Australia?