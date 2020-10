Dagli immensi archivi del Maestro potremo sentire, finalmente, 7 inediti di Ennio Morricone. La novità arriverà con la prima raccolta postuma del compositore dal titolo Morricone Segreto, un’etichetta scelta per rendere al meglio l’idea dei materiali mai pubblicati.

Non sarà un vero e proprio best-of, come precisano gli eredi, bensì un trip sonoro attraverso le sfumature più psichedeliche e insolite del Maestro, con una particolare concentrazione delle produzioni dagli anni ’60 agli anni ’80. A curare l’opera è Pierpaolo De Sanctis, esperto di musica e produttore italiano, che a Variety ha raccontato che Morricone Segreto esplora l’universo più nascosto di Morricone, “Quello che ha influenzato l’hip hop e il rock alternativo”.

All’interno troveremo 27 tracce, tutte riferite al giallo, al thriller, al noir e al poliziesco, dunque niente che sia legato a C’era Una Volta In America o Mission. Il figlio Andrea Morricone assicura: “Sono musiche meravigliose”. La raccolta include, dunque, rarità, take alternativi e 7 inediti di Ennio Morricone.

Morricone Segreto uscirà il 6 novembre 2020, esattamente quattro giorni prima del suo 92° compleanno. Il Maestro si è spento nella notte tra il 5 e il 6 luglio, lasciando un grande vuoto nel mondo della musica mondiale e nell’universo del cinema, ma anche una vastissima eredità artistica che con Morricone Segreto trova nuova luce.

Tra le composizioni contenute nella raccolta troveremo chitarre con distorsioni fuzz, sintetizzatori con soluzioni all’avanguardia e groove che dimostrano quanto il Maestro giocasse d’anticipo, ispirando buona parte delle produzioni contemporanee.

L’uscita di Morricone Segreto rivelerà il “genio eccentrico nascosto”, come precisa il trailer dell’opera pubblicato nelle ultime ore. Probabilmente la raccolta sarà la prima di tante altre, con la possibilità di nuove occasioni per scoprire il lato più insolito dello storico compositore.

Quanta bellezza del Maestro non abbiamo ancora conosciuto? I 7 inediti di Ennio Morricone lo riveleranno, e l’anteprima dell’opera è già un ottimo assaggio.

01 (inedito) Vie-Ni (Alt. Take) – Quando L’Amore è Sensualità (1973)

02 Fantasmi Grotteschi (edit) – Stark System (1980)

03 Vita E Malavita – Storie Di Vita E Malavita (1975)

04 Tette E Antenne, Tetti E Gonne – La Smagliatura (1975)

05 (inedito) Patrizia (Alt. Take Con Voci) – Incontro (1971)

06 Per Dalila – Il Bandito Dagli Occhi Azzurri (1980)

07 18 Pari – Un Uomo Da Rispettare (1972)

08 (inedito) Psychedelic Mood – Lui Per Lei (1971)

09 Fuggire Lontano (Edit) – L’Automobile (1971)

10 Jukebox Psychédélique – Peur Sur La Ville (1975)

11 Fondati Timori – La Smagliatura (1975)

12 (inedito) Edda Bocca Chiusa – Lui Per Lei (1971)

13 Non Può Essere Vero – Mio Caro Assassino (1972)

14 Eat It (Versione Singolo) – Eat It (1969)

15 Nascosta Nell’Ombra – Quando L’Amore è Sensualità (1973)

16 Dramma Su Di Noi – Spogliati, Protesta, Uccidi (1972)

17 Lui Per Lei – Lui Per Lei (1971)

18 (inedito) Beat Per Quattro Ruote – L’Automobile (1971)

19 Stark System (Rock) – Stark System (1980)

20 (inedito) Il Clan Dei Siciliani (Tema N.5) – Il Clan Dei Siciliani (1969)

21 René La Canne – René La Canne (1977)

22 Ore 22 – San Babila Ore 20: Un Delitto Inutile (1976)

23 Sinfonia Di Una Città Seq.4 – Copkiller (1983)

24 L’Incarico – Un Uomo Da Rispettare (1972)

25 L’Immoralità (Edit) – L’Immoralità (1978)

26 (inedito) Inseguimento Mortale – La Tarantola Dal Ventre Nero (1971)

27 Macchie Solari (Versione Singolo) – Macchie Solari (1974)