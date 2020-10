A una settimana dal suo trionfale debutto, We Are Who Are torna su Sky Atlantic con Qui e Ora III e Qui e Ora IV. [Attenzione, spoiler!] Negli episodi in onda il 16 ottobre la serie fa un passo indietro per ampliare il suo orizzonte di osservazione, e iniziare a tracciare le connessioni che da Fraser e Caitilin giungono a ogni angolo della base militare per traslarsi nella cittadina di Chioggia. In principio i due ragazzi restano ancore della storia, e dall’intimità che fra loro inizia a percepirsi emergono sia la crescente confidenza di Caitlin con visioni svincolate da limiti binari sia la volontà di Fraser di non incasellare il proprio orientamento sessuale.

Qui e Ora III continua invece a tacere il passato di Sarah e Fraser. La codipendenza tra madre e figlio si fa più evidente e contrasta in maniera ancora più netta con gli episodi di violenza tra i due. Sarah sembra provare un certo piacere malizioso nel pungolare Fraser colpendone i nervi scoperti, e le reazioni del ragazzo – perlopiù esasperate ed esasperanti – suggeriscono un passato difficile su cui possa aver pesato qualcosa in più di eccentricità o immaturità. E certo non aiuta che Maggie continui a non prendere posizione negli scontri tra la compagna e il figlio.

Nel suo inquadrare i personaggi secondari, We Are Who We Are contribuisce a dare visibilità a chi tende a vedersi tagliato fuori dalle dinamiche tra personalità predominanti. La stessa Maggie sembra trovare e voler ampliare il piccolo spazio di comprensione e intesa con Jenny, una donna intelligente, ricca di calore umano eppure rassegnata a essere limitata da famiglia e società al ruolo di moglie e madre senza aspirazioni proprie. Il calore gioioso e noncurante di una festa popolare di Chioggia crea l’atmosfera ideale perché le due donne possano aprirsi quel tanto che basta a segnalarsi reciprocamente la volontà di esserci. L’elettricità fra Maggie e Jenny potrebbe concretizzarsi in una storia di supporto reciproco ed emancipazione, ma non è escluso che il loro rapporto prenda col tempo una piega romantica.

In Qui e Ora IV, We Are Who We Are apre invece la porta di un microcosmo slegato dalla storia principale, dalle responsabilità personali dei personaggi, dal posto che ciascuno di essi occupa nell’immaginario degli altri ragazzi del gruppo. Il frettoloso matrimonio tra Valentina e Craig, assegnato a una missione in Afghanistan dal giorno successivo, crea le basi per una parentesi di caos spontaneo che l’occhio di Guadagnino coglie con maestria ed eleva a bellezza pura, senza giudizi.

La serie continua a rifiutare qualsiasi definizione precisa delle relazioni tra i personaggi. Ogni considerazione sui rapporti reciproci o sulle dinamiche esistenti tra loro va basata su percezioni personali, e questo non può escludere errori di giudizio. I festeggiamenti per il matrimonio di Craig e Valentina lanciano infatti segnali contrastanti. Alcuni ragazzi abbandonano le inibizioni e abbracciano una libertà che appare più edonismo consumato che non un tentativo di scoperta o sperimentazione tipico dell’adolescenza. Pochi altri faticano ad aprirsi e continuano a covare rabbia o insicurezze di cui non è ancora del tutto possibile decifrare le motivazioni.

In questi episodi l’universo visivo di We Are Who We Are è più curato che mai. Dagli attimi di quieta, intima condivisione tra Maggie e Jenny alla sensualità disinibita della notte dei ragazzi alla villa, dalla lotta in slow motion tra alcol e vernici allo sguardo fisso sull’abito da sposa e i vestiti abbandonati a bordo piscina, sono tanti i momenti di assoluta bellezza. Lo sguardo di Luca Guadagnino al microcosmo della serie continua a essere curioso ma ricco di tatto, tollerante e benevolo, e invita lo spettatore a un simile approccio. Resta un pizzico di disorientamento, e la speranza che nelle prossime settimane si calchi un po’ la mano per cogliere quanto più possibile dei mondi interiori dei protagonisti, come anche di tutte quelle relazioni cui finora si è solo fatto cenno.

Il terzo e il quarto episodio di We Are Who We Are vanno in onda su Sky Atlantic il 16 ottobre e sono disponibili in streaming su NOW TV.