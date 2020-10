Semaforo verde per la fiction Rai Sopravvissuti, nuova produzione dell’azienda di Viale Mazzini che ha per protagonista Lino Guanciale. Annunciata all’inizio dell’anno, le riprese dovevano partire in primavera ma sono state rimandate per ovvi motivi di sicurezza legati alla pandemia di Covid-19.

La fiction Rai Sopravvissuti è stata presentata nel corso dell’evento dedicato al marketing televisivo, MIA. Come si evince dal titolo, la trama segue le storie di un gruppo di sette persone, uniche sopravvissute in seguito a un naufragio avvenuto l’anno precedente al loro ritrovamento. Al ritorno a casa, ognuno di loro sembra nascondere un terribile segreto. Ogni episodio esplora gli eventi cruciali relativi all’incidente in mare.

Alla regia ci sarà Carmine Elia, già dietro la macchina da presa dell’apprezzata fiction di Rai2 La Porta Rossa (che vede Guanciale protagonista). Al momento è stata ordinata una prima stagione di dodici episodi. Nel cast sono stati annunciati anche l’attrice francese Stéfi Celma, meglio nota per la serie tv Netflix Chiami il mio agente!; l’italo-slovacca Barbora Bobulova (In Treatment, Baciato dal sole); e l’attrice tedesca Sophie Pfennigstorf (Tatort).

Stando ai primi dettagli, le riprese della fiction dovrebbero iniziare il 21 ottobre a Genova e successivamente il set di sposterà a Roma; le riprese dureranno 23 settimane. Il progetto è una co-produzione europea tra la Rai, France Télévisions, e la ZDF tedesca.

Il vicedirettore di RAI Fiction Francesco Nardella ha dichiarato che l’idea e la trama hanno favorito la collaborazione tra le compagnie europee. “È una storia universale”, ha osservato. “Un ritorno a casa, con il linguaggio e lo stile di una storia drammatica e misteriosa. Guarda nel profondo dell’animo umano e nelle sue relazioni per mostrare cosa siamo capaci di fare per rimanere in vita”, ha aggiunto Nardella.

Nathalie Biancolli, vicepresidente senior della fiction internazionale di France Télévisions, si è detta particolarmente lieta che la fiction Sopravvissuti “riunisca aspetti critici” di quelli che sono i piani delle trasmissioni pubbliche che puntano alla “promozione di giovani scrittori e sottolineano anche il nostro talento nel mercato internazionale.”

La fiction Rai Sopravvissuti, come accaduto con altre produzioni nostrane (Il Cacciatore, Rocco Schiavone, per citarne alcune) punta al mercato estero. La messa in onda è ancora sconosciuta, ma probabilmente avverrà nel tardo 2021.