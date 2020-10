Lovesick Girls delle Blackpink ha tutta la potenza dance di David Guetta. Il produttore francese, infatti, ha collaborato con le eroine del k-pop sudcoreano per suggellare il secondo disco, The Album, pubblicato il 2 ottobre 2020 come seguito ideale di Blackpink In Your Area (2018).

Tra sudcoreano e lingua inglese Jisoo, Jennie, Lisa e Rosé muovono la loro coreografia in vari scenari nel videoclip ufficiale: dalla scena più rock in cui distruggono le chitarre – una probabile citazione agli Who – al balletto all’esterno di un supermercato. Le Blackpink avevano annunciato il loro ritorno con How You Like That dopo il successo del duetto di Sour Candy con Lady Gaga, dall’album Chromatica.

Dal mondo k-pop è arrivata una vera e propria mania, come i successi dei BTS dimostrano. In The Album, inoltre, le Blackpink hanno duettato con Selena Gomez nel singolo Ice Cream e con Cardi B nel brano Bet You Wanna. Il loro successo è confermato dall’uscita del documentario Light Up The Sky uscito sulla piattaforma Netflix il 14 ottobre.

In appena 4 anni di carriera – le Blackpink si sono formate nel 2016 – il quartetto k-pop tutto al femminile ha scalato le vette fino a raggiungere un primato: sono state, infatti, la prima formazione k-pop ad esibirsi al Coachella nel 2019. Nel documentario le dirette protagoniste racconteranno la loro storia, dagli esordi a Seul a fenomeno mondiale con filmati inediti che le mostrano nei vari backstage e nella quotidianità.

La pop-dance del nuovo singolo ospita sonorità che sposano dinamiche tipiche degli anni ’90 – il synth e i BPM, soprattutto – con l’apporto di chitarre ritmiche acustiche efficaci nel colorare l’arrangiamento con sfumature naturali. Lovesick Girls delle Blackpink, un racconto sui tormenti sentimentali delle nuove generazioni, è disponibile da oggi, venerdì 16 ottobre, in tutte le radio italiane come nuovo estratto da The Album, il ritorno glorioso del quartetto di Seul tutto al femminile.

[Intro: All]

(Lovesick girls)

(Lovesick girls)

[Verse 1: Jennie, All]

Endless night

Love trapped us in a windowless room (Love)

What can we say?

Long for love even though it hurts every time (Love)

[Verse 2: Lisa]

Get hurt and break down, I

Don’t know what’s making me hold on

If I leave anyway, I’ll hate you in my pained state

We can’t end it before it’s over

It’s as if we’ve been waiting for this agony

[Pre-Chorus: Jisoo & Rosé]

Maybe it’s all just for a moment

What are we looking for so aimlessly

But I don’t care, I’ll do it over and over

I just need you in my life

[Chorus: All]

We are the lovеsick girls

You can’t just end this love on your own

We arе the lovesick girls

I’m nothing without this pain

[Post-Chorus: All]

But we were born to be alone

Yeah, we were born to be alone

Yeah, we were born to be alone

But why we still looking for love?

[Verse 3: Lisa & Jennie]

No love letters, no X and O’s

No love, never, my exes know

No diamond rings, that set in stone

To the left, better left alone

Didn’t wanna be a princess, I’m priceless

A prince not even on my list

Love is a drug that I quit

No doctor could help when I’m lovesick

[Pre-Chorus: Rosé & Jisoo]

Maybe it’s all just for a moment

What are we looking for so aimlessly?

Looking at you with my anxious gaze

You’re all I need, even if it hurts

[Chorus: All]

We are the lovesick girls

You can’t just end this love on your own

We are the lovesick girls

I’m nothing without this pain

[Post-Chorus: Rosé & Jennie]

But we were born to be alone

Yeah, we were born to be alone

Yeah, we were born to be alone

But why we still looking for love?

[Bridge: Rosé & Jisoo]

Love is slippin’ and fallin’

Love is killin’ your darlin’

That fearless thrill returns once the pain subsides

Can’t hear what you say

I’m happy with this pain

You pity me, but I pity you more for pitying me

[Chorus: All]

We are the lovesick girls

You can’t just end this love on your own

We are the lovesick girls

I’m nothing without this pain

[Interlude: Lisa]

One, two

[Outro: All, Rosé, Jennie]

(Lovesick girls) Everyone eventually leaves

(Lovesick girls) I’ve become numb to crying

(Lovesick girls) Hurt over and over again

(Lovesick girls)

But we’re still looking for love