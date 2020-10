Visionare e ascoltare, questo è quanto troviamo alla base di Lonely di Justin Bieber, il nuovo singolo insieme al produttore Benny Blanco. Visionare, perché il brano è accompagnato da un video in cui regnano il silenzio e il vuoto. Justin Bieber è ora consapevole di tutto, per questo si affida al piano Rhodes e alla sua voce per raccontare l’inevitabile solitudine che colpisce anche chi vive nell’agio, nel successo mondiale e nell’affetto dei fan.

Nel video diretto da Jake Schreier un giovanissimo attore, Jacob Tremblay, interpreta il Justin Bieber degli esordi. Tutto inizia da un camerino desolato, continua in un backstage e termina in un teatro vuoto, con la popstar come unica presenza tra il pubblico. Struggente, sì, perché Jacob non muove il labiale per mimare il testo, lo farà soltanto per recitare l’ultima battuta: “I’m so lonely”. Ogni locale, ogni ambiente del fabbricato è gigantesco, una scelta che sottolinea l’immensità del mondo che crea il contrasto con il proprio universo che si fa sempre più ristretto quando arrivano i morsi della solitudine.

Piano Rhodes e voce, nient’altro. Lonely di Justin Bieber, forte anche della collaborazione di Finneas (proprio lui, il fratello di Billie Eilish) arriva dopo Holy e anche a questo giro offre qualcosa di buono: nella descrizione del video la popstar mette a disposizione un link che indirizza le persone sole a un ascolto. Si trova accesso, in questo modo, al sito web Active Minds.

Ascoltare, non a caso, è il secondo verbo che leggiamo tra le righe di Lonely: non ci si riduce all’ascolto del brano, ma ci si estende a una nuova possibilità di rinascita. La solitudine è un buco nero che lentamente divora. Lonely di Justin Bieber arriva come ennesima anticipazione del nuovo percorso artistico della popstar, che potrebbe culminare con un album in uscita per il 2021.

[Verse 1]

Everybody knows my name now

But something ’bout it still feels strange

Like looking in the mirror

Tryna steady yourself and seeing somebody else

And everything is not the same now

It feels like all our lives have changed

Maybe when I’m older, it’ll all calm down

But it’s killing me now

[Pre-Chorus]

What if you had it all but nobody to call?

Maybe then you’d know me

‘Cause I’ve had everything

But no one’s listening

And that’s just fu–ing lonely

[Chorus]

I’m so lo-o-o-onely

Lo-o-o-onely

[Verse 2]

Everybody knows my past now

Like my house was always made of glass

And maybe that’s the price you pay

For the money and fame at an early age

And everybody saw me sick

And it felt like no one gave a s–t

They criticized the things I did

As an idiot kid

[Pre-Chorus]

What if you had it all but nobody to call?

Maybe then you’d know me

‘Cause I’ve had everything

But no one’s listening

And that’s just fu–ing lonely

[Chorus]

I’m so lo-o-o-onely

Lo-o-o-onely

I’m so lo-o-o-onely

Lo-o-o-onely