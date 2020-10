Debutta Star Trek Discovery 3, nuovo capitolo dedicato alle avventure spaziali dell’equipaggio della U.S.S.: la terza stagione è online su Netflix il 16 ottobre.

La serie è uno degli spin-off ambientato nell’universo di Star Trek e ha debuttato nel 2017 su CBS All Access, poi rilasciato sulla piattaforma di streaming a livello internazionale.

La trama di Star Trek Discovery 3 parte dal copioso salto temporale avvenuto nel finale della seconda stagione, più precisamente 900 anni dopo gli eventi della serie originale. Il Comandante Burnham è entrato in un wormhole che l’ha spedito in un tempo e in un luogo imprecisato e ora dovrà fare del suo meglio per per riunire l’equipaggio. Tra nuovi amici, nemici e sfide, la U.S.S. Discovery cerca di ambientarsi, recuperare le forze e riconquistare un mondo pieno di incertezze.

Nel cast e personaggi di Star Trek Discovery 3, Sonequa Martin-Green nel ruolo del comandante Michael Burnham. A seguito degli eventi del finale di stagione precedente, Burnham è attualmente 900 anni nel futuro e sta cercando la sua nave in un’era in cui la Flotta Stellare è un lontano ricordo del passato. Doug Jones interpreta Saru, primo ufficiale della U.S.S. Discovery e proviene da una razza aliena chiamata Kelpiens, che viene cacciata come preda sul loro pianeta natale.

Anthony Rapp è Paul Stamets, capo ingegnere a bordo della Discovery e uno dei primi personaggi gay di Star Trek, ha una relazione con Hugh Culber; Mary Wiseman è Sylvia Tilly, ex cadetto della Flotta Stellare, ora Guardiamarina, sulla USS Discovery, che coraggiosamente ha accompagnato Burnham nel lontano futuro; Wilson Cruz è Hugh Culber, marito di Stamets, presta servizio come medico sulla USS Discovery. Si è offerto volontario per unirsi a Burnham nella sua missione di viaggio nel tempo nel futuro.

New entry della stagione, David Ajala che interpreta Book Cleveland, una personalità carismatica e audace che l’equipaggio incontrerà in futuro; Adil Hussain è Aditya Sahil, ufficiale della Flotta Stellare nell’anno 3188, promosso a capo delle comunicazioni ad interim da Michael Burnham; Ian Alexander interpreta Gray, personaggio transgender descritto come “empatico, affettuoso e desideroso di realizzare il suo sogno di una vita di essere un ospite di Trill, ma dovrà adattarsi quando la sua vita prenderà una svolta inaspettata”.

Infine, nel cast anche Michelle Yeoh nel ruolo dell’Imperatrice Philippa Georgiou; e Tig Notaro nella parte di Jet Reno, capo ingegnere della USS Hiawatha.

I tredici episodi di Star Trek Discovery 3 sono disponibili su Netflix.