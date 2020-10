C’è anche Sfera Ebbasta in Dracula, il singolo che inaugura il lancio di RIPRO 4, nuovo album del rapper francese Lacrim in collaborazione con Vladimir Cauchemar. Per Gionata Boschetti si tratta del secondo featuring con Lacrim. I due artisti avevano lavorato insieme nella traccia Serpenti A Sonagli RMX della Popstar Edition dell’album Rockstar (2018).

A questo giro i due artisti, con la partecipazione del flautista geniale Vladimir Cauchemar, si confrontano in un flow che cita la magnum opus di Bram Stoker ma che racconta la conquista di un territorio, la conquista sociale e riprende uno spaccato della vita delle gang. Il linguaggio usato è quello delle onomatopee e dei simboli: “Se cerchi me**a, bang bang”. Nel sottofondo, onnipresente, c’è il fiato di Cauchemar.

Lacrim rappa con toni aggressivi e Sfera Ebbasta in Dracula interviene con l’immancabile autotune a tracciare territori: “Milano e Paris, la mia vita è un movie”. Una zona, un’area, che Gionata Boschetti è pronto a riprendersi con l’arrivo del nuovo album Famoso, quarta esperienza discografica del trapper più atteso del 2020. Lacrim, inoltre, collabora con tanti altri artisti della scena internazionale, da 6ix9ine a Orelsan.

Famoso di Sfera Ebbasta uscirà il 20 novembre e sarà un disco pieno di featuring, da Marracash a Guè Pequeno fino a Steve Aoki e Offset, con la produzione di Charlie Charles. Nell’ultimo periodo il trapper di Cinisello Balsamo ha visitato importanti studios negli Stati Uniti, li stessi frequentati dai rapper di grosso calibro, e probabilmente potremo sentire i risultati di questa esperienza nel nuovo disco.

Dracula è cantata per metà in francese e per metà in italiano: i due artisti intrecciano le loro rime equilibrando l’aggressività del mood, recitando a distanza la loro arte urban. Intanto la partecipazione di Sfera Ebbasta in Dracula rompe il silenzio, nell’attesa del rilascio di un primo estratto da Famoso.

[Intro : Sfera Ebbasta]

Eto muzyka Vladimir Cauchemar

Pa-pah

Skrt, skrt

Brr, brr

Skrt, skrt

[Couplet 1 : Lacrim]

J’suis dans un cauchemar

La voiture accélère, j’suis à Moscou sous vodka avec Vladimir

Sous les draps, bah sur ma mère, qu’elle va gémir

Et comme ça, je sais qu’elle va me revenir

Mon pote, on t’abat si on sort l’P38

Ton existence sera qu’un trait pour paragraphe

Un convoi de trois Classe G noirs à la suite

On remonte l’avenue des Champs, bien sûr qu’on t’érafle

Mon nom circule beaucoup dans cette chicha

On va rentrer à six et tous les mettre à terre

T’as cru qu’on était des petits putes que tu niques

On va t’montrer les Hommes, on va t’monter en l’air

Prends du champagne, toi nique ta mère de la table, t’as pas honte ? T’as sucé tout Paname

Aucun chantage, dis “au revoir, à jamais” si mes amis t’emmènent en balade

[Refrain : Lacrim]

Si tu cherches la merde (bang, bang)

Aller-retour en cross (bang, bang), aller-retour en cross

Comme Rick Ross, j’brasse de l’oseille, ta mère

On s’tire dessus comme des Corses, on prend des forces

Aller-retour en cross (bang, bang), aller-retour en cross

T’es l’grand big boss (big boss), on va t’pine ta mère (coup d’cross)

Aller-retour en cross

[Couplet 2 : Sfera Ebbasta]

Uh la la la, Milano e Paris (Brr)

La mia vita è un movie, la mia vita è un film (Pah, pah)

La conosco già (Brr), pure la tua bitch

Soldi inch’Allah (No, no)

Dici : “C’est la vie” (Skrt) ma non è la vie, siamo nella via

E fuck la police (Brr), fuck la polizia, fanno bang-bang-bang (Pah, pah, pah, pah)

Come, fra, Lacrim, tu fai : “Bla-bla-bla”, non si fa così (No, no)

4 sulla Jeep (Skrt, skrt, skrt), faccio Need For Speed con la gang-gang-gang

Da quando ero kid (Brr), io mai detto un nome, no, mai detto chi (No, no)

Lei mi dice : “Oui (No, no), mon amour oui, oui” (Pah, pah)

[Refrain : Lacrim]

Si tu cherches la merde (bang, bang)

Aller-retour en cross (bang, bang), aller-retour en cross

Comme Rick Ross, j’brasse de l’oseille, ta mère

On s’tire dessus comme des Corses, on prend des forces

Aller-retour en cross (bang, bang), aller-retour en cross

T’es l’grand big boss (big boss), on va t’pine ta mère (coup d’cross)

Aller-retour en cross

Si tu cherches la merde (bang, bang)

Aller-retour en cross (bang, bang), aller-retour en cross

Comme Rick Ross, j’brasse de l’oseille, ta mère

On s’tire dessus comme des Corses, on prend des forces

Aller-retour en cross (bang, bang), aller-retour en cross

T’es l’grand big boss (big boss), on va t’pine ta mère (coup d’cross)

Aller-retour en cross

[Outro : Sfera Ebbasta]

Skrt, skrt

Grr

Skrt, skrt, skrt, skrt, skrt (Pah, pah, pah, pah)

Skrt

Eto muzyka Vladimir Cauchemar

Skrt, skrt, skrt, skrt, skrt