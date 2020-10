Stiamo vivendo un mese dai segnali contrastanti per quanto concerne lo sviluppo software degli smartphone Honor. Nel corso delle ultime settimane, anche sulle nostre pagine, abbiamo analizzato i ritardi accumulati dal produttore asiatico nel rendere disponibile l’aggiornamento con EMUI 10.1 a bordo di alcuni prodotti che da tempo attendono questo step. Vicenda chiara, che in qualche modo viene bilanciata da quanto raccolto oggi 16 ottobre a proposito di EMUI 11, con alcuni segnali tutto sommato incoraggianti per il pubblico.

Gli smartphone Honor più avanti sul rilascio dell’aggiornamento con EMUI 11

A dirla tutta, più che di EMUI 11, sarebbe giusto parlare di Magic UI 4 in riferimento al mondo Honor. Secondo le ultime informazioni riportate proprio in queste ore da Huawei Central, la situazione si sta mettendo bene per almeno quattro smartphone. Dopo alcuni recenti annunci relativi a Huawei P30 e Mate 20, ormai pronti a fare il grande salto almeno sul fronte beta con l’aggiornamento in questione, pare ci siano dispositivi Honor confermati per ottenere la propria versione preliminare del pacchetto software.

Secondo le informazioni condivise stamane dalla fonte, Honor si prepara a rilasciare Magic UI 4.0 per gli smartphone Honor V20, Honor 20, Honor 20 Pro e Magic 2. Lo sviluppo preliminare del tanto atteso aggiornamento, infatti, sta per finire e presto la società avvierà il reclutamento beta in Cina. Successivamente toccherà agli utenti europei e, qualora non dovessero emergere particolari criticità, si passerà poi alla distribuzione del firmware su scala mondiale ed in modo graduale.

Vi ricordo che il mese scorso Honor ha iniziato a testare Magic UI 4 sulle serie Honor 30 e V30 in Cina e ha già lanciato la prima versione beta con le ultime funzionalità. Vedremo se nello scorcio finale del mese di ottobre ci saranno già alcune novità concrete per quanto riguarda la distribuzione dell’aggiornamento con EMUI 11. Che idea vi siete fatti in merito?