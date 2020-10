Qualcosa Di Nuovo di Max Pezzali è da oggi disponibile in radio e negli store digitali. Il nuovo singolo di Max Pezzali anticipa il prossimo disco di inediti dell’artista in programma per il 30 ottobre con Warner Music.

Qualcosa Di Nuovo di Max Pezzali segue la pubblicazione dei recenti singoli inediti del cantante. Dopo In Questa Città e Sembro Matto, Max Pezzali torna in radio oggi con il nuovo pezzo, che anticipa la pubblicazione del suo prossimo album di inediti.

Era dal 2015 che Max Pezzali non dava alle stampe un intero progetto discografico di inediti. Porta il nome del singolo in uscita oggi che lancia anche il pre-order del disco.

Qualcosa Di Nuovo, il singolo, è una ballad prodotta a Los Angeles da Michele Canova; si tratta di un brano in perfetto stile Pezzali che si aggiunge al repertorio romantico del cantautore, entrato nella storia della musica leggera italiana dagli anni Novanta ad oggi.

“Finché riusciamo a intravedere qualcosa di nuovo oltre la prossima curva, nelle relazioni sentimentali come nella vita, possiamo dire di essere vivi” – racconta Max Pezzali – “Anche in un tempo difficile come quello che stiamo attraversando”.

Qualcosa Di Nuovo di Max Pezzali (testo)

Te lo ricordi quell’anno, mi sembra una vita fa

forse anche più lontano della maturità

quando eravamo diversi è così strano se ci penso

a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come il mondo

sì te lo ricordi quell’anno, l’estate dopo l’inverno

la fine o soltanto l’inizio del nuovo millennio

ci credevamo immortali, senza obblighi, senza orari

e volevamo soltanto osare e volevamo soltanto andare

guardavamo avanti e non nello specchietto

senza accomodarci mai in sala d’aspetto sperando arrivasse qualcosa di nuovo



Solo qualcosa di nuovo nella notte

come un tuono senza avere paura mai

di sbagliare lo sai che poi la vita è troppo breve

per fermarsi e non rimettersi in gioco

stammi accanto, manca poco

la corrente ci porterà di preciso dove non si sa

ma qualcosa di nuovo si troverà

Te lo ricordi quel giorno, è passata più di una vita

il giorno in cui è cambiato tutto e sembrava finita

ci siamo svegliati strani e sembravamo rallentati

e ci siam tenuti le mani e poi ci siamo abbracciati

e noi e i nostri occhi abbiam visto il futuro

quel poco abbastanza per prendere il volo

per credere ancora a qualcosa di nuovo

Solo qualcosa di nuovo nella notte

come un tuono senza avere paura mai

di sbagliare lo sai che poi la vita è troppo breve per fermarsi e non rimettersi in gioco

stammi accanto, manca poco

la corrente ci porterà di preciso dove non si sa

ma qualcosa di nuovo si troverà