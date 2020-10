A distanza di una settimana dall’uscita “totale” di FIFA 21, con la standard edition, per FIFA Ultimate Team si comincia a fare sul serio. La modalità del titolo di Electronic Arts è stata letteralmente presa d’assalto i fan, che si sono subito messi a macinare ore e ore di gioco.

La speranza è chiaramente quella di veder spuntare dai pacchetti uno dei volti noti del panorama calcistico mondiale. Calciatori da poter rivendere per far cassa, o da schierare in campo per potenziare la propria formazione e ambire a risultati sempre migliori.

E la Weekend League di FIFA Ultimate Team, ancor più di Rivals e Squad Battles, rappresenta il banco di prova ideale per avere un’idea di quali siano le proprie potenzialità. La competizione del fine settimana, che si snoda in trenta partite distribuite nell’arco di tempo del fine settimana, è un vero e proprio esame di maturità videoludico calcistico.

Qualcosa è però evidentemente andato storto per la prima WL, con Electronic Arts che si è trovata costretta a posticipare l’inizio delle ostilità. Nulla di troppo traumatico però, visto che basta giusto un pizzico di pazienza.

Weekend League di FIFA Ultimate Team slitta, quando si comincia?

L’avvio standard della Weekend League di FIFA Ulitmate Team è solitamente prefissato per la mattina del venerdì. E la chiusura avviene precisamente tre giorni dopo, vale a dire alla stessa ora del lunedì mattina.

Questo primo fine settimana sarà però diverso, dal momento che la competizione prenderà il là a partire da domani (17 ottobre) mattina, con ventiquattr’ore di ritardo rispetto alla consueta tabella di marcia. Questo si ripercuoterà chiaramente anche sulla chiusura, che a sua volta ha subito uno slittamento di altrettante ventiquattr’ore, arrivando a martedì mattina.

Il tutto evidentemente dettato da problematiche a cui gli addetti ai lavori hanno subito voluto porre rimedio. Piuttosto che ritrovarsi con una community scontenta, da placare magari con qualche regalino fuori programma.

Fonte