Senza paura di esagerare, Marvel’s Avengers rappresenta uno dei titoli supereroistici meglio riusciti dell’intero panorama videoludico. Per quanto riservi ai giocatori un’impostazione da GaaS – ovvero di gioco a sviluppo continuo da vivere soprattutto online -, che non tutti paiono aver gradito. Come vi abbiamo già raccontato nella nostra recensione, l’action adventure realizzato da Crystal Dynamics – gli stessi dietro al reboot di Tomb Raider – per conto del publisher Square Enix riesce a trasportare su PC e console le imprese dei Vendicatori della Casa delle Idee, permettendoci di vivere una storia inedita e testare in prima persona i differenti poteri di ogni personaggio.

Se è vero che la curiosità attorno al progetto era tanta, allo stesso modo nel periodo di lancio Marvel’s Avengers è andato incontro ad alcune difficoltà evidenti. Le stesse prese in considerazione dal team di sviluppo nella recente lettera aperta indirizzata ai fan pubblicata sul sito ufficiale del videogame. Lettera che va a promettere una soluzione alla situazione attuale, così come tante novità contenutistiche e di gameplay che arriveranno in nome del supporto post lancio. A parlare è direttamente il boss di Crystal Dynamics Scott Amos:

La pubblicazione di Marvel’s Avengers non è stata priva di turbolenze, e ammettiamo che diversi problemi vi abbiano impedito di godere appieno del gioco. Tutto ciò non è in linea con i nostri valori, e ce ne scusiamo.

Consapevoli di dover riconquistare la community, gli sviluppatori hanno dunque annunciato che a partire dalle ore 19:00 italiane del 22 ottobre, tutti gli utenti di Marvel’s Avengers otterranno un Pacchetto di Ringraziamento contenente 1500 Crediti, 7000 Unità, 250 Moduli di Potenziamento, 20 Chiavi DNA e una targa ispirata a Sarah Garza. Questo pacchetto potrà essere scaricato gratis fino alle 19:00 del 5 novembre. Non solo, in futuro saranno rilasciate nuove storie, nuovi personaggi giocabili per arricchire l’attuale roster di supereroi e dei “super cattivi adorati dai fan”, oltre a nuove regioni da esplorare, equipaggiamenti da sbloccare e ulteriori esperienze multiplayer.

Scot Amos prosegue assicurando che tutto il team ha preso in considerazione i feedback dell’utenza. Ecco perché saranno introdotti diversi miglioramenti, come l’introduzione di una modalità a contrasto elevato, una più accurata visibilità delle icone degli eroi, e l’aggiunta di un sistema di ping per l’Iniziativa Avengers. Sul fronte delle modalità aggiuntive, l’azienda statunitense invita i fan a prepararsi per l’arrivo degli Alveari, delle missioni Fratture Tachioniche e Avamposto Zero dello SHIELD, come pure delle Minacce di Livello Omega.