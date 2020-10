Continua la programmazione in prima visione assoluta di NCIS 17 su Rai2, ormai vicina al finale di stagione anticipato (21 episodi). La storica serie di CBS prodotta ed interpretata da Mark Harmon, già in produzione con una diciottesima stagione, è in onda con un episodio a settimana ogni venerdì in prima serata su Rai2, seguito dalla prima visione di The Rookie 2.

Venerdì 16 ottobre in prima serata su Rai2 NCIS 17 è in onda con l’episodio 16, dal titolo Viaggi nel Tempo, in cui la squadra dell’NCIS indaga sul suicidio di un ufficiale della Marina in pensione che ha lasciato una rara e preziosa moneta al Museo Nazionale della Marina, che potrebbe risultare rubata. Il team finisce per immaginarsi nella storia della sua vita per cercare di capire come sia finito in possesso di quella moneta.

Ecco la trama dell’episodio 16 di NCIS 17 in onda il 16 ottobre alle 21.10 su Rai2.

Il Sottufficiale in pensione Arturo Amadòr, si uccide con il gas di scarico della sua vecchia auto. Lascia una lettera indirizzata alla squadra della NCIS e una alla sua amica Marie (direttrice del Museo della Marina,) nella quale viene trovata una moneta d’argento di enorme valore, destinata proprio al museo. Non essendoci documenti ufficiali sulla provenienza della moneta, la squadra comincia ad indagare, avvalendosi soprattutto di una serie di documenti e di lettere d’amore..

La programmazione continuerà venerdì 23 ottobre con l’episodio di NCIS 17 numero 17, in cui il team dell’NCIS indaga sulla morte di un ufficiale della Marina assassinato allo stesso modo dei suoi genitori un decennio fa: nel corso delle indagini gli agenti si imbattono in un container pieno di case delle bambole che mostrano riproduzioni di scene di omicidio.

NCIS 17 terminerà venerdì 20 novembre col 21° ed ultimo episodio della stagione, che avrebbe dovuto avere 24 capitoli ma è stata chiusa in anticipo a causa dell’epidemia di Coronavirus. Le riprese della diciottesima stagione sono iniziate a settembre e CBS ha anche rivelato la trama del primo episodio, che partirà con un flashback ambientato all’epoca della stagione 17. Il secondo episodio di NCIS 18, inoltre, sarà anche il 400° della serie e approfondirà la nascita dell’amicizia tra Gibbs e Ducky.