Montecristo di Roberto Vecchioni torna nei negozi per il suo 40° compleanno in versione LP e CD. L’album sarà disponibile anche in digitale dal prossimo 23 ottobre.

In occasione dei 40 anni dal rilascio dello storico discordi Roberto Vecchioni, l’album viene ripubblicato in diverse versioni celebrative. Sarà disponibile in vinile in edizione limitata numerata con artwork originale con busta esterna a tripla anta, busta interna e inserto con illustrazioni di Andrea Pazienza; verrà inoltre pubblicato per la prima volta anche in CD e in digitale (sia streaming che digital download).

“Montecristo è per me come un figlio perduto, partito e mai tornato“, dice Roberto Vecchioni che spiega di aver amato il progetto da lontano e di essere felice di poterlo ritrovare e riscoprire dopo lo smarrimento dell’epoca.

“L’ho amato da lontano in quella sua specie di esilio e lo ritrovo con una gioia smisurata. È tutto di nuovo lì: il disco, il mio Andrea Pazienza, lo smarrimento di allora, il “ciondolo” del ricordo, la voglia di nascondermi, la donna perduta in una città ormai senza donne. Non sapevo allora che avrei trovato l’altra, quella per sempre”.

In Montecristo di Roberto Vecchioni ci sono anche alcuni ospiti d’eccezione: hanno preso parte al progetto Eugenio Finardi (nei brani Montecristo, Reginella (E Cinquecento Catenelle D’Oro) e Madre), Antonello Venditti (nel brano Montecristo) e Lucio Dalla per la registrazione del sax nel brano La Strega.

TRACKLIST LP

Lato A

1 – La Città Senza Donne

2 – Ciondolo

3 – Montecristo

4 – Reginella (E Cinquecento Catenelle D’oro)

Lato B

1 – L’anno Che È Venuto (Via Dalla Pazza Folla)

2 – Canzone Da Lontano

3 – La Strega

4 – Madre

5 – La Città Senza Donne (Finale)

