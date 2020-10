Si chiude ufficialmente la fase di selezione con la Last Call di X Factor 2020.

Sono 20 i concorrenti selezionati dai giudici di categoria che la prossima settimana dovranno superare una nuova fase selettiva denominata Last Call. L’Ultima Chiamata di X Factor 2020 sostituisce a tutti gli effetti la fase degli Home Visit e taglia altri 2 concorrenti per team per un totale di 12 protagonisti ai Live Show, 3 per squadra.

A scegliere i concorrenti da portare alla Last Call sono stati Manuel Agnelli (gruppi), Emma Marrone (Under Uomini), Mika (Over), Hell Raton (Under Donne), scegliendo ai BootCamp tra coloro che avevano ricevuto almeno 3 “sì” nella fase delle audizioni.

La fase dei BootCamp si è adesso ufficialmente conclusa con la seconda parte che ha mostrato su Sky Uno e su NowTV le scelte di Emma Marrone e di Manuel Agnelli. I due quintetti si aggiungono a quelli scelti da Mika per gli Over e da Hell Raton per le Under Donne la scorsa settimana.

Vediamo chi hanno scelto i quattro giudici e come sono al momento composti i 4 team di X Factor 2020. Il prossimo appuntamento è ancora registrato ma è l’ultimo prima della fase in diretta TV: vedremo la Last Call giovedì 22 ottobre prima dell’inizio dello show in diretta il 29 ottobre in esclusiva su Sky Uno e su NowTV.

I team di X Factor 2020

Under Uomini di Emma Marrone

Blind

Blue Phelix

Santi

Leo Meconi

Roccuzzo

Gruppi di Manuel Agnelli

Little Pieces of Marmalade

Manitoba

Melancholia

Wime

Yellow Monday

Under Donne di Hell Raton

Ale

Casadilego

Cmqmartina

Daria Huber

Mydrama

Over di Mika

Disarmo

Eda Marì

Kaima

N.A.I.P.

Vergo

Su Sky Uno/+1 e on demand, la seconda parte dei Bootcamp ha totalizzato ieri oltre 922mila spettatori medi, con una share del 3,12%. Sale il dato sui social: con 438.171 interazioni totali in rilevazione linear, +3% sulla puntata precedente, si arriva al dato più alto dall’inizio del programma.