Negli anni Novanta è stata un’icona televisiva grazie al ruolo di Buffy The Vampire Slayer, e ora Sarah Michelle Gellar ha deciso di guardare la serie insieme ai suoi figli.

Lo show cult creato da Joss Whedon è da poco approdato su Prime Video con tutte le stagioni per un binge watching assicurato. In onda dal 1997 al 2003, Buffy segue le vicende di un’adolescente, una prescelta chiamata a combattere le forze del male (vampiri, demoni, streghe) che minacciano la cittadina di Sunnydale.

Durante un’apparizione al The Kelly Clarkson Show, Sarah Michelle Gellar ha raccontato la sua quarantena e come lei e la sua famiglia hanno deciso di passare il tempo: guardando Buffy tutto da capo. “Non avevo mai pensato di farlo vedere ai miei figli finché non me l’hanno chiesto. Stavo cercando qualcosa da guardare. Non sapevo neanche se avrebbero accettato, invece lo adorano.”

Sebbene abbia interpretato la protagonista ammazzavampiri per sette lunghe stagioni, la Gellar ammette di non ricordare perfettamente la serie che le ha regalato popolarità in tutto il mondo. “Sono la delusione più grande per loro perché mi fanno delle domande e io rispondo di non ricordare e che devo contattare qualcuno e chiederglielo. A questo punto, credo che lo conoscano meglio i miei figli di me.” Riguardarsi sullo schermo, però, ha anche qualche vantaggio, come confessa l’attrice al programma: “Mio figlio pensa che adesso io sia forte.” Una piccola gaffe in buona fede.

Nonostante la serie tv si sia conclusa nel 2003, Sarah Michelle Gellar ha sempre deliziato i suoi fan con riferimenti e citazioni al ruolo che l’ha resa un’icona televisiva. Di recente ha pubblicato una foto che la ritrae insieme a Michelle Trachtenberg, suo co-star in Buffy nel ruolo della sorella Dawn, per augurarle un buon compleanno. “Sarai sempre la mia sorellina (anche se sei più alta di me da quando hai 15 anni),” ha scritto su Instagram. Per ricordare Buffy Summers, la Gellar non si è tirata indietro davanti all’ironia social condividendo il suo meme durante la quarantena obbligatoria di quest’anno.

Prima di andare a caccia di vampiri, Sarah Michelle Gellar è stata nel cast di alcuni horror cult come Scream 2 e So Cosa Hai Fatto. Terminato Buffy ha tentato di ritornare sul piccolo schermo ma senza successo con Ringer e The Crazy Ones, entrambi cancellati dopo una sola stagione. Lo scorso anno è invece apparsa nel ruolo di se stessa nel finale di serie di The Big Bang Theory.