Io Sì (Seen) di Laura Pausini è la colonna sonora del film The Life Ahead – La Vita Davanti A Sé, che riporta sul grande schermo la grande Sofia Loren.

Lo annuncia Laura Pausini nel condivide la cover del suo nuovo singolo, del quale svela quale dettaglio in più dopo l’annuncio degli scorsi giorni. Laura Pausini racconta ai fan di essere rimasta affascinata da questa canzone, pensata appositamente per lei da Diane Warren.



Sarà nella colonna sonora del film di Edoardo Ponti, che riporta sul grande schermo la grande Sofia Loren.

Il brano è stato scritto da Diane Warren con la stessa Laura Pausini e con Niccolò Agliardi. Accompagnerà il film in tutte le sue versioni internazionali, in lingua italiana. La cantante però sola un nuovo progetto legato a Io Sì (Seen): ci sarà un EP digitale che conterrà anche le versioni nelle diverse lingue: inglese, francese, spagnolo e portoghese.

L’EP sarà disponibile esclusivamente nelle piattaforme digitali e in streaming, dal prossimo 23 ottobre. Non sono in programma versioni fisiche nei negozi.

Laura Pausini si è detta inoltre onorata di far parte di questo grande progetto e di accompagnare con la sua voce la pubblicazione del film The Life Ahead – La Vita Davanti A Sé.