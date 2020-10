The Resident 4 schiera una new entry che arriva direttamente da Le Regole del Delitto Perfetto: Conrad Ricamora entra nel cast del medical drama di Fox e apparirà nei nuovi episodi attualmente in produzione, attesi in onda negli Stati Uniti nel 2021.

Ricamora ha interpretato per sei stagioni il ruolo di Oliver Hampton in How To Get Away With Murder, talentuoso informatico prestato al lavoro sporco per il team di Annalise Keating (il premio Oscar ed Emmy Viola Davis), nonché marito dell’aspirante penalista Connor Walsh (Jack Falahee). La serie si è conclusa quest’anno con la sua sesta ed ultima stagione su ABC.

In The Resident 4 Conrad Ricamora interpreterà il dottor Jake Wong, un chirurgo plastico dichiaratamente omosessuale che si diletta come cantante nel tempo libero. Jake è stato il figliastro del dottor Bell (Bruce Greenwood) molto tempo prima di ritrovarlo tra le corsie del Chastain Memorial Hospital, ma il loro rapporto è finito in malo modo quando Bell ha divorziato dalla madre.

Dopo l’addio a Le Regole del Delitto Perfetto, il suo progetto più duraturo in carriera finora, quello di Wong è il primo ruolo ricorrente in una serie tv per Conrad Ricamora, che in questi mesi ha anche prestato la voce del personaggio Houyi nel prossimo film d’animazione Netflix Over The Moon, attualmente in fase di post-produzione. Anche questo secondo ruolo tv per l’attore sarà quello di un ragazzo gay: di recente Ricamora ha festeggiato sui social il National Coming Out Day ricordando il momento in cui ha dichiarato la propria omosessualità.

La nuova stagione della serie medica di Fox ingloberà nella sua trama la pandemia da COVID-19 sin dai primi episodi, così come altri medical drama della tv generalista, da Grey’s Anatomy a The Good Doctor, ma anche serie di genere non prettamente medico ambientate nella contemporaneità, come il procedural poliziesco NCIS e la dramedy Shameless. Gli episodi di The Resident 4, le cui riprese sono appena partite, dovrebbero debuttare sulla Fox americana all’inizio del 2021, per poi arrivare sulla stessa rete in Italia nei mesi successivi. The Resident è trasmesso anche in chiaro: a gennaio su Rai2 debuttano in prima visione free i nuovi episodi della seconda stagione.