Un vero e proprio mistero quello che si è venuto a creare in queste ore per quanto riguarda l’infortunio di Sanchez, con momenti di apprensione in casa Inter in vista del derby in programma sabato pomeriggio contro il Milan. Le notizie che arrivano dal mondo del calcio in merito allo stop di un giocatore sono sempre frammentarie (lo abbiamo visto, per altre ragioni, anche con Ilicic in questi mesi), ma in questo caso occorrono precisazioni. Il motivo? Secondo Sky sono state diffuse informazioni in modo troppo frettoloso dal Cile sulle condizioni dell’attaccante.

Mistero sull’infortunio di Sanchez prima di Inter-Milan

Apprensione giustificata in casa Inter, se non altro perché il club nerazzurro ha perso il giocatore lo scorso anno, sempre in questo periodo, in occasione di un match della nazionale cilena contro la Colombia. La sostanza è che, almeno per ora, l’infortunio di Sanchez sia avvolto nel mistero, con il diretto interessato che non ha menzionato l’episodio in occasione delle sue uscite sui social dopo la partita. Per questa ragione, tutto lascia pensare che le sue condizioni non dovrebbero essere tali da determinare lo stop in vista della partita con il Milan.

A questo si aggiunge che la stessa Inter abbia ridimensionato l’infortunio di Sanchez, parlando di un semplice affaticamento muscolare. Questo, però, in riferimento alle notizie che erano pervenute al club prima dell’arrivo del cileno a Milano. Le prossime ore saranno fondamentali sotto questo punto di vista, in quanto il giocatore dovrebbe sottoporsi agli esami strumentali di rito per comprendere come stiano effettivamente le cose. Dunque, è probabile che l’articolo subisca aggiornamenti, nel caso in cui dai neroazzurri dovessero arrivare altre notizie in merito.

Cresce l’attesa, pertanto, in vista di eventuali comunicazioni ufficiali da parte dell’Inter sul presunto infortunio di Sanchez. Restate sintonizzati sulle nostre pagine.