Se in questo freddo ottobre siete alla ricerca di giochi PS4 in offerta, sarete felici di sapere che “mamma” Sony ha quello che fa al caso vostro in attesa del grande debutto di PS5. Sì perché, come ormai avviene puntualmente ogni anno, anche per il 2020 il colosso giapponese del gaming ha deciso di dare il via a tutta una serie di sconti sul PlayStation Store, dedicati ai festeggiamenti per l’imminente Halloween. Questo significa che potete portarvi a casa, a prezzo sensibilmente più basso, diversi titoli in digitale – dunque da scaricare sugli hard disk delle vostre console , dalle atmosfere e dalle tematiche in linea con il giorno di Ognissanti.

E se è vero che l’iniziativa della “grande S” sarà attiva fino al prossimo 3 novembre, è altrettanto vero che i giochi PS4 in offerta per Halloween sono oltre un centinaio. Tra questi, figurano prima di tutto lo sparacchino DOOM Eternal al prezzo di 34,99 euro, accompagnato da Death Stranding di Hideo Kojima in Edizione Digitale Deluxe a 39,99 euro, Bloodborne The Old Hunters a 9,99 euro, The Evil Within 2 a 19,99 euro, The Order 1886 a 9,99 euro, Wolfenstein Alt History Collection a 53,99 euro, Devil May Cry HD Collection a 14,99 euro e Murder Soul Suspect a 1,99 euro.

In sconto per Halloween sul PlayStation Store troviamo pure Wolfenstein II The New Colossus a 19,99 euro, Dragon Ball Xenoverse 2 a 9,99 euro, Titanfall 2 Ultimate Edition a 5,99 euro, RIDE 2 a 4,99 euro, Deus Ex Mankind Divided a 4,49 euro, DiRT Rally PS VR Edition a 5,99 euro, Dead Rising a 4,99 euro e Ultimate Marvel vs Capcom 3 a 7,99 euro. L’elenco continua con tantissimi altri giochi PS4 in offerta, che a quanto pare si adattano un po’ a tutti i gusti e i palati dei gamer. Sony ha voluto poi accompagnare gli sconti di Halloween con l’Offerta della Settimana sul suo store, dedicata questa volta a NBA 2K21, l’ultimo capitolo della famosissima serie campione di vendite NBA 2K e uno dei principali punti di riferimento nel panorama dei titoli sportivi su PlayStation 4. Potete farlo vostro in Standard Edition al prezzo di 48,99 euro, contro i 69,99 di listino, per un risparmio effettivo del 30%.