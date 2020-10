Ci sarà anche questo, il divieto tassativo di festeggiare Halloween in Campania il prossimo 31 ottobre. Il governatore Vincenzo De Luca ha appena dichiarato che addirittura, per evitare qualsiasi tentazione di onorare la festività, sarà anche previsto un coprifuoco a partire dalle ore 22 dell’ultimo fine settimana di questo mese. Una decisione che sta scatenando nuove polemiche in questo pomeriggio del 16 ottobre.

La scelta di chiudere le scuole dal 16 ottobre e fino al 30 ottobre in Campania, presa sempre da De Luca solo poche ore fa, già ha scatenato moltissime critiche da parte delle famiglie del territorio della regione all’ombra del Vesuvio. Proprio da pochi minuti si è invece conclusa la tradizionale diretta che il presidente trasmette ogni venerdì per aggiornare i cittadini sulla situazione dei contagi da Covid-19. Ebbene, l’ultima presa di posizione riguarderebbe proprio la prossima festività di Halloween, del tutto proibita nelle province di Napoli, Salerno, Caserta, Benevento e Avellino e comunque almeno dopo le 22 di sera.

Il divieto di festeggiare Halloween in Campania è stato accompagnato anche da alcune definizioni non edificanti della ricorrenza. De Luca ha in effetti parlato di “americanata” che stupidamente gli italiani hanno deciso di adottare negli ultimi anni. Insomma, non ci sono stati usati mezzi termini. L’evento in se non ha senso di esistere dalle nostre parti, tanto meno in quest’annata del 2020 infestata dal rischio contagio Covid-19.

Particolare enfasi è stata data alla questione del coprifuoco che verrà imposto nell’ultimo weekend di questo ottobre. In concomitanza con la festa di Halloween appunto, tutti i locali dovranno essere chiusi entro le ore 22 e la stessa mobilità sarà vietata alla stessa ora. Sempre la misura del coprifuoco, secondo quanto pure affermato da Vincenzo De Luca, dovrebbe essere applicata anche prima di fine mese ma dopo la mezzanotte in ogni giorno della settimana,. A tal proposito si attengono nuove comunicazioni ufficiali.