Sono passate circa due settimane da quando la versione beta di One UI 3.0 è stata aperta al pubblico in linea generale. Solo quelli che hanno un device della serie Galaxy, peraltro in alcuni mercati selezionati, sono stati in grado di iscriversi al programma beta. Era solo questione di tempo prima che il colosso di Seul estendesse il programma beta anche ai Samsung Galaxy Note 20.

Come riportato da ‘SamMobile‘, non c’erano dubbi sul fatto che i phablet di ultima generazione ricevessero l’ultima versione dell’interfaccia proprietaria del produttore sudcoreano, ed adesso è arrivata anche la conferma ufficiale. L’azienda asiatica ha dato notizia sui suoi forum locali che la beta One UI 3.0 destinata ai Samsung Galaxy Note 20 sarà presto disponibile. I proprietari potranno presto prendere parte al relativo programma: l’elenco dei Paesi supportati rimarrà lo stesso di quello relativo ai Galaxy S20, ovvero Corea del Sud, USA, UK, Polonia, Cina, India e Germania. La società non ha reso nota una data certa per quanto riguarda l’avvio del programma beta destinato agli ultimi top di gamma della serie Note.

Potrebbe non passare troppo tempo, magari la situazione sarà matura entro la prossima settimana. Il colosso di Seul sta già inviando il secondo firmware beta ai tester in alcuni mercati, come nel caso di quello americano, a dimostrazione del fatto che il lavoro di sviluppo sta procedendo bene. Non c’è nulla da aggiungere nemmeno per quanto riguarda il fatto che il programma beta One UI 3.0 sarà esteso alle ammiraglie dello scorso anno (il produttore asiatico lo ha fatto in passato): finora non ci sono indicazioni che la beta verrà rilasciata per la line-up dei Samsung Galaxy S10 e Note 10. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.