Una vera e propria pioggia di anticipazioni si sta materializzando in queste ore sui prossimi Samsung Galaxy S21. Solo nella giornata di ieri si era parlato di lancio molto anticipato dei top di gamma ma quest’oggi il leak è stato un po’ ridimensionato. In più sono giunti anche i primi dettagli sulla colorazione dei prossimi top di gamma, il tutto grazie ad alcune fonti asiatiche e a siti di settore come PhoneArena.

Molto probabilmente non vedremo l’uscita del Samsung Galaxy S21 prima della fine di questo 2020 ma comunque il lancio della serie si concretizzerebbe negli ultimi giorni di gennaio per poi essere commercializzate dal 5 febbraio. La pianificazione sarebbe comunque anticipata rispetto alla solita pianificazione del brand, considerando che il Galaxy S20 è stato presentato a febbraio per poi essere messo in vendita marzo.

Altri dettagli sul Samsung Galaxy S21 sono quelli relativi alle colorazioni delle ammiraglie. Queste dovrebbero essere almeno cinque ossia le più classiche in bianco, grigio scuro e argento e ancora quelle rosa e viola. Difficile stabilire se le nuance saranno messe a disposizione per tutte le varianti attese di S21, considerando che gli esemplari probabili saranno sempre tre, ossia quello standard, Plus e ancora Ultra.

Quale sarebbe l’esatta strategia che si cela dietro l’uscita del Samsung Galaxy S21in anticipo rispetto al solito? Il brand sudcoreano, in questa precisa fase storica, vuole approfittare moltissimo del ban USA ai danni di Huawei, quello che impedisce al concorrente di avere i servizi Google a bordo dei suoi dispositivi. La serie Galaxy S è sempre entrata in diretta competizione con quella Huawei P. Lanciare il prossimo S21 più o meno prima del rivale P50 vorrà dire magari conquistare tanti potenziali acquirenti, a fronte di una percepita buona qualità sia hardware che software. Staremo a vedere cosa succederà.