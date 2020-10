Con Qualcuno Deve Morire, il messicano Manolo Caro è tornato su Netflix portando in scena un thriller familiare ambientato nella Spagna degli anni ’50: l’autore, creatore e regista della fortunata serie messicana La Casa de Las Flores esplora in questa nuova miniserie corale tanti temi già presenti nella precedente, che è stata la sua prima collaborazione con Netflix e gli ha garantito un accordo di esclusiva con lo streamer per nuovi format originali.

Il primo frutto di questo contratto è Qualcuno Deve Morire, storia di una famiglia disfunzionale in una società spagnola conservatrice e bigotta, in cui la dittatura fascista di Francisco Franco limita le libertà personali più elementari e impone una visione del mondo e delle relazioni reazionaria e oscurantista.

Il cast di Qualcuno Deve Morire è composto da tanti attori spagnoli di primo piano del cinema e della tv, a partire dalla vincitrice di quattro premi Goya Carmen. Con lei nella serie la musa di Caro Cecilia Suárez, già protagonista nei panni di Paulina de La Mora ne La Casa de Las Flores e nel cast del remake spagnolo di Perfetti Sconosciuti, l’attrice in ascesa Ester Exposito, la Karla di Elite, Ernesto Alterio, già visto in Narcos: México e Le Ragazze del Centralino, Carlos Cuevas della serie Merlí, Alejandro Speitzer, già visto nella serie La Reina del Sur, Juan Carlos Vellido de Le Ragazze del Centralino. Inoltre fanno parte del cast Pilar Castro, Manuel Morón, Mariola Fuentes, Eduardo Casanova e il famoso ballerino messicano Isaac Hernández.

La trama di Qualcuno Deve Morire è la storia di un giovane, Gabino Falcón, che torna in Spagna dal Messico su richiesta della sua famiglia, per incontrare la fidanzata che i genitori hanno scelto per lui: ma il suo rientro a casa sconvolge tutti quando si presenta in compagnia di Lázaro, un misterioso ballerino di danza classica. Nella Spagna del 1950, in una società conservatrice e omofoba in cui le apparenze e i legami familiari sono considerati un bene primario, le conseguenze innescate da questo scandalo diventeranno drammatiche, come preannunciato dal titolo della miniserie.

Alejandro Speitzer interpreta Gabino Falcón, il giovane richiamato nella natìa Spagna dalla famiglia che vuole imporgli un matrimonio combinato con Cayetana Almansa (interpretata da Ester Exposito). Cecilia Suárez è Mina, la madre di Gabino e la moglie di Gregorio Falcón (interpretato da Ernesto Alterio). La stella messicana del balletto Isaac Hernández interpreta il ruolo di Lázaro, ballerino che arriva insieme a Gabino in Spagna. Carlos Cuevas è Alonso Almansa, il miglior amico di Gabino e il fratello di Cayetana, Mariola Fuentes è Rosario, governante e confidente di molti segreti della famiglia Falcón. La veterana Carmen Maura debutta in una serie Netflix col ruolo di Amparo Falcón, madre del capofamiglia Gregorio e nonna di Gabino.

Per il messicano Caro questo è il primo progetto europeo, girato interamente in Spagna: “Qualcuno Deve Morire è una sfida meravigliosa, il mio primo progetto in Spagna e il primo al di fuori del genere della commedia, cosa che mi ha reso molto nervoso. Avere questo cast è un sogno rende tutto più facile” aveva dichiarato il regista durante le riprese.

Qualcuno Deve Morire, composta da soli tre episodi, è disponibile su Netflix dal 16 ottobre.