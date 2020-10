Ben presto ci ritroveremo davanti anche Honor 10X Lite, il prossimo smartphone di fascia medio-bassa del produttore cinese, che va avanti per la propria strada a dispetto delle voci circa la presunta vendita del brand per rimpolpare le casse, duramente colpite dal ban USA che impedisce a Huawei di acquistare componenti, sia hardware che software, dalle aziende americane. Come riportato da ‘mysmartprice.com‘, il device dovrebbe includere uno schermo LCD IPS da 6.67 pollici con risoluzione FHD, tagliato nella parte superiore da un piccolo foro per il contenimento della fotocamera frontale da 8MP. Le fotocamere sul posteriore dovrebbero essere quattro, di cui la principale da 48MP, una grandangolare da 8MP, un sensore macro da 2MP ed uno di profondità da 2MP.

Honor 10X Lite sarà spinto dal processore Kirin 710A (realizzato da SMIC con processo a 14nm, clock @2GHz), 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD). La batteria che alimenterà il dispositivo dovrebbe avere una capacità di 5000mAh, con supporto alla ricarica veloce a 22,5W (ricarica completa da 0 a 100% in 80 minuti). Mancano, purtroppo, i servizi Google, al cui posto troverete i HMS (Android 10 con MagicUI 3.1), di giorno in giorno sempre più completi delle applicazioni più apprezzate dal grande pubblico.

A bordo di Honor 10X Lite saranno garantite le connettività 4G LTE (non ci si poteva di certo aspettare il supporto al 5G), l’USB-C, il jack per le cuffie da 3.5mm, il Wi-Fi 802.11 b/g/n ed il Bluetooth 5.1. Non ci sono notizie per quanto riguarda la disponibilità ed il prezzo a cui il dispositivo sarà venduto, ma contiamo di riprendere l’argomento quanto prima per fornirvi tutte le informazioni che, purtroppo, al momento mancano. Se nel frattempo volete farci qualche domanda sappiate che il box dei commenti è sempre a vostra disposizione.