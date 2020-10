Chi ama gli sticker WhatsApp ha a disposizione un nuovo pacchetto di adesivi appena lanciato nella versione beta per Android dell’applicazione di messaggistica. L’update siglato come il 2.20.202.8 e presente già sul Play Store rinnova ancora una volta la funzione, anche per quanto riguarda l’aspetto della ricerca degli stessi sticker.

Come si rinnova il parco sticker WhatsApp in queste ore ma in anteprima assoluta solo per i tester dell’app che hanno aderito al programma beta. Andando nella sezione dedicata agli adesivi è ora possibile scaricare un nuovo pacchetto denominato “Baby Shark”. Protagonisti del pack, neanche a dirlo, sono i simpatici e coloratissimi squali tanto amati dal pubblico dei bimbi e inclusi in numerosi video di tendenza su YouTube.

Il pacchetto dei nuovi sticker non ha un peso elevato, solo 3,4 MB e le soluzioni fornite sono esattamente 20. Ognuna delle icone animate proposte, come sempre, rappresenta un’emozione come la rabbia, l’allegria, la noia, la tristezza e molto altro ancora. Una volta effettuato in pochi istanti il download del pacchetto, non bisognerà fare altro che ritornare in una qualsiasi chat e selezionare la scelta preferita da inviare ai propri contatti.

Sempre l’ultimo aggiornamento beta del servizio di messaggistica introduce anche altro. La ricerca degli adesivi è stata migliorata. Usando la classica icona della lente di ingrandimento, sarà possibile procedere alla ricerca di una soluzione desiderata, inserendo una chiave di ricerca attinente. Un esempio su tutti: scrivendo la parola “amore, il sistema restituirà tutti i risultati che hanno a che fare proprio con questo sentimento. Ancora, in un’apposita nuova schermata, l’utente si ritroverà gli adesivi raggruppati per categoria Amore appunto ma anche Saluti, Felice, Triste, Arrabbiato e Feste. I rispettivi gruppi conterranno elementi misti appartenenti a pacchetti diversi e dunque subito a portata di mano di tutti coloro che vorranno utilizzarli in chat singole o di gruppo.