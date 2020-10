Il nuovo singolo di Ultimo dà il titolo ad un film per il cinema. OM vi anticipa i prossimi passi del cantautore romano, che è da poco tornato sulle scene con il singolo inedito 22 Settembre, non di certo l’unico prima della pubblicazione di un nuovo disco.

A OM risulta infatti che Ultimo abbia già in programma un altro singolo del quale è stato scelto il titolo ma anche la data di uscita; non dovrebbe mancare molto al suo rilascio in radio. Il brano in questione, inoltre, è legato ad un progetto del mondo cinematografico: sarà nella colonna sonora del nuovo film di Paolo Genovese al quale ha già dato il titolo.

Ma andiamo con ordine.

Il nostro Michele Monina ha appreso interessanti novità a proposito dei prossimi passi artistici di Ultimo. All’orecchio di Monina sono giunti non pochi dettagli sul prossimo brano di Niccolò Moriconi, presto in radio dopo il successo di 22 Settembre.

Il nuovo singolo di Ultimo si intitolerà Supereroi e ha già dato il titolo al nuovo film di Paolo Genovese. Il film è giunto alle ultime fasi di lavorazione e sarà al cinema nel 2021 distribuito da Medusa Film con il titolo, appunto, di Supereroi.

La data di uscita del nuovo singolo di Ultimo non è ancora stata stabilita e bisognerà attendere comunicazioni sull’arrivo del film al cinema prima di stabilirla. Per farlo, si aspetteranno aggiornamenti sull’evoluzione della pandemia globale dovuta al Covid-19. Il brano di Ultimo verrà rilasciato in concomitanza con l’arrivo della pellicola al cinema e accompagnerà la storia diretta da Paolo Genovese che ha per protagonisti Alessandro Borghi e Jasmine Trinca.

Supereroi (il film) racconta le vicende di una coppia di innamorati nel tentativo quotidiano di sopravvivere al trascorrere del tempo e all’emergere di vecchi litigi e questioni irrisolte. Il titolo Supereroi qui fa riferimento alla caparbietà delle coppie che di giorno in giorno si trovano ad affrontare piccoli “drammi” tra bugie soffocate – e poi emerse – e vecchi dissapori.