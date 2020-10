Più volte negli ultimi giorni la rete si è trovata a rumoreggiare sulle attesissime AirPods Studio, nuove cuffie over-ear firmate da Apple. Questo nonostante la febbre da iPhone 12 sia ufficialmente scoppiata, con il colosso di Cupertino ad aver finalmente alzato il sipario sulla sua prossima gamma di smartphone, per cui i pre-order apriranno proprio oggi, 16 ottobre 2020, anche in Italia.

Pare infatti che le Apple AirPods Studio potrebbero essere presentate in via ufficiale nel corso della prossima stagione primaverile, e più nello specifico il 16 marzo 2021. A darne notizia è il noto leaker Jon Prosser, ritenuto decisamente affidabile dalla community appassionati dei prodotti della mela morsicata. Dopo aver svelato in anticipo i piani di Apple per quanto riguarda il reveal del 17 novembre del primo MacBook basato su Apple Silicon – vale a dire il primo SoC proprietario della compagnia californiana -, ora l’insider va quindi a mettere sul piatto una nuova data. Sempre tramite il suo account Twitter:

Okay, how about “One More Thing” ?



After this November ARM Mac event, the next Apple Event (currently a digital event) will happen on Tuesday, March 16, 2021 🗓



Event headliner will be AirPods Studio (B515) https://t.co/UxqQr6je1c pic.twitter.com/oCxVhg3owb — Jon Prosser (@jon_prosser) October 16, 2020

Lo show del 16 marzo 2021 dovrebbe quindi andare a concentrarsi esclusivamente sulle AirPods Studio, nonostante sia lecito attendersi lo stesso giorno le prime notizie certe sull’evoluzione delle AirPods classic e delle Pro, che si differenziamo per forma e prestazioni dalle prossime cuffie over-ear di Cupertino. Naturalmente, anche in questo caso si tratta di una kemesse solo virtuale in streaming, ma non è al momento chiaro se sarà pre-registrata come avvenuto per le ultime messe in scena da Apple.

Solo qualche giorno fa, lo stesso Prosser aveva suggerito che l’azienda guidata da Tim Cook stesse riscontrando grossi problemi nella produzione delle AirPods Studio, tanto da volerne tagliare molte delle feature per immetterle sul mercato in tempo per dicembre. A fronte delle ultime rivelazioni, Apple avrebbe nuovamente cambiato idea, prendendosi i suoi tempi e optando per un arrivo tardivo sugli scaffali delle nuove cuffie. Secondo voi dove sta la verità?