Sarà un evento molto caldo quello in programma il prossimo 22 ottobre, in riferimento all’evento con cui conosceremo ufficialmente il nuovo Huawei Mate 40. Proprio nella giornata di ieri, sulle nostre pagine, abbiamo scoperto alcune funzionalità che potrebbero consentire al nuovo top di gamma Android di fare la differenza, ma quest’oggi bisogna guardare oltre. In particolare, il produttore asiatico pare propenso a presentare almeno altri cinque dispositivi insieme allo smartphone in questione.

Quali dispositivi verranno presentati con Huawei Mate 40 il 22 ottobre

Premesso questo, bisogna analizzare più nello specifico le mosse dell’azienda cinese. Proprio in queste ore, infatti, un blogger su Weibo ha condiviso un’immagine che include tutti i prodotti che Huawei annuncerà il 22 ottobre, al di là del tanto atteso Huawei Mate 40. Basti pensare a Huawei Watch GT 2 Pro, la cui prevendita scatterà ufficialmente il prossimo 23 ottobre, mentre la vendita ci sarà il giorno 1 novembre. In secondo luogo, occhio a Huawei FreeBuds Pro, con vendita fissata il prossimo 23 ottobre.

Il terzo prodotto sul quale si concentrerà su Huawei FreeBuds Studio, con prevendita prevista il giorno 23 ottobre, mentre la vendita ci sarà il prossimo 11 novembre. Ancora, a breve potremo toccare con mano Huawei Sound X2, con prevendita il 23 ottobre, e vendita a partire dal 1 novembre. Infine, ci sarà una parentesi dedicata anche al tanto invocato Huawei Smart Body Fat Scale 3, con prevendita il 30 ottobre e vendita disponibile dal giorno 11 novembre.

Le date di vendita e prevendita sopra indicate si basano sul mercato cinese e possono variare in tutto il mondo, quindi in Italia la situazione potrebbe configurarsi in modo differente. Occhio anche alla possibile apparizione, oltre a Huawei Mate 40, in riferimento alla versione HarmonyOS di Watch GT 2 Pro e un modello RS Porsche Design. Dunque, sarà un appuntamento delicato ed importante per gli utenti interessati.