L’Amazon Prime Day 2020 è ormai alle spalle, ma state proprio in questo momento cercando un device Samsung Galaxy da acquistare, che magari vi dia diritto a qualche promozione? In realtà c’è questa possibilità, a patto di voler comprare un dispositivo specifico tra quelli che stiamo per elencarvi, ciascuno di cui vi offrirà un certo credito da poter utilizzare su Amazon. In prima linea ritroviamo i nuovi tablet Samsung Galaxy Tab S7 e S7 Plus, che, insieme ai vari Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra 5G e S20 Ultra 5G, vi permetteranno di ottenere un credito Amazon di 200 euro. I Samsung Galaxy S20 Fan Edition 4G e 5G, Galaxy S20 e S20 Plus vi metteranno sul piatto 100 euro, che non sono comunque da buttare via.

Per ottenere il credito Amazon ed aderire alla promozione dovrete acquistare i prodotti di cui sopra entro le 23.59 del 25 ottobre (chiaramente fino ad esaurimento scorte), così da ricevere in cambio 100 o 200 euro da poter spendere sull’e-commerce di Jeff Bezos, a seconda del dispositivo acquistato. Il credito promozionale, per essere considerato valido, andrà utilizzato per l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon entro il 31 gennaio 2021. Un’offerta certamente da cogliere al volo, soprattutto se patiti dei dispositivi Samsung Galaxy, ed essendo ormai finito l’Amazon Prime Day 2020 (di offerte particolari non dovrebbero essercene da qui al Black Friday 2020, e quindi più in prossimità delle festività natalizie).

Non capita tutti i giorni di poter fruire di un credito promozionale su Amazon, da impiegare poi su una vasta gamma di prodotti (quelli venduti e spediti direttamente dal colosso dell’e-commerce ricordiamo vantare di una serie di benefici non indifferenti, altra cosa da mettere in conto prima di aderire a questa specifica promozione). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.