Vittorio Sgarbi candida Morgan a sindaco di Milano. La notizia ha già fatto il giro del web, mentre il noto critico d’arte pensa a una sua candidatura al Campidoglio. Inizia così l’improbabile corsa a Palazzo Marino, con un nome nuovo e controverso che è già destinato a far discutere

Il Sindaco di Sutri, candidato a sindaco di Roma con il movimento Risarcimento Con Sgarbi, pensa quindi al musicista monzese per la guida di Milano. A detta di Sgarbi, sarebbe stato Castoldi a scegliere Milano: “Gli ho chiesto se preferisse Milano o Napoli, ha detto che sarebbe meglio Milano”.

A Rai Radio1, Vittorio Sgarbi ha dichiarato:

“Io candidato a Roma? Certo, ci sarà la lista Rinascimento con Sgarbi candidato in tutti comuni principali. Sono intenzionato a candidare a Milano Morgan, il cantante, glielo ho detto ieri”

Sulla sua candidatura a sindaco di Roma, ha invece dichiarato:

“A Roma pare che Salvini ieri abbia dato apprezzamento alla mia candidatura, vedremo. Io mi candido per fare il sindaco, dopo di che è già avvenuto, in Sicilia e a Milano, che poi negoziando sia diventato assessore”.

Nei mesi scorsi, Morgan è stato uno dei grandi protagonisti del Festival di Sanremo, nel quale ha dato sfoggio delle sue qualità con la riscrittura di una parte del brano in gara, Sincero, che avrebbe dovuto cantare con Bugo. Della squalifica dalla gara si è parlato per settimane, fino ai giorni del lockdown. Morgan è anche diventato padre per la terza volta della piccola Maria Eco, che ha avuto dalla sua ex compagna Alessandra.

Vittorio Sgarbi era già stato al fianco di Morgan al momento dello sfratto, offrendogli alloggio in un palazzo di Sutri. L’offerta si è poi conclusa con un nulla di fatto. Sulla sua candidatura a Sindaco di Milano, Vittorio Sgarbi non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni o dettagli. I prossimi mesi saranno quelli decisivi.